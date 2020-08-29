У невимушеній атмосфері, під пісні та козацький куліш – такою була вечірка-сюрприз для підозрюваної у справі Шеремета Юлії Кузьменко. Після восьми місяців, проведених у СІЗО, лікарка і волонтерка знову опинилась вдома. Щоправда – під домашнім арештом.

Близькі та група підтримки влаштували привітання з поверненням додому для Юлії Кузьменко. Детальніше про це – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Міцні обійми та щирі посмішки, і головне – нарешті не під залою суду, а у власному дворі. Такою була вечірка-сюрприз для підозрюваної у справі Шеремета, медика Юлії Кузьменко. Перебуваючи вже на домашньому арешті, волонтерка отримала різні тематичні подарунки.

Друзі подарували їй портрет Арсена Аваков в образі чорта і дротики. Символічно, адже останні 8 місяців Кузьменко провела в СІЗО через підозру у вбивстві журналіста Павла Шеремета.



Один з подарунків, які отримала Юлія Кузьменко / Скриншот з відео

Лікарка зізналась, що навіть не здогадувалась про влаштовану вечірку. Вона розповіла, її чоловік зранку повідомив, що до нього приїдуть в гості однокласники.

Сюрприз влаштували друзі та активісти, які протягом всього судового процесу були поряд з Юлією. Декого вона особисто не знала. Відтак під час вечірки вони познайомились у невимушеній атмосфері.

На подвір'ї влаштували справжнє свято – з концертом. Гостей частували козацьким кулешем. Концерт на галявині під домом розпочали з національного гімну, але у незвичному аранжуванні.

Вечірка-сюрприз для Юлії Кузьменко / Скриншот з відео

Під час вечірки у колі близьких та знайомих Юлія вже перебувала розслаблена. Однак, за словами її чоловіка, у першу ніч все було інакше. Лікарка не могла заснути, бо боялась, що за нею знову прийдуть.

"Я розплющую очі, дивлюсь – не спить. Кажу: "Лягай спати, ти вдома". Помітно, що ще не зовсім розуміє, де які речі лежать. Я нічого не змінював вдома, але ще до кінця не облаштувалась", – розповів Петро Киян.

Позов Юлії Кузьменко до ЄСПЛ

Попри те, що браслет контролю з Юлії днями зняли, боротьба за справедливість триває. Разом з адвокатом вони звернулись до Європейського суду з прав людини.

Це може стати і початком переслідування всього добровольчого руху. А може стати щепленням для влади, що з нами не можна так вчиняти. Не можна просто так взяти людей, без будь-яких доказів кинути до в'язниці і вважати, що так і потрібно,

– наголосила Юлія Кузьменко.

Добре знає, що таке сфабриковані кримінальні справи один з гостей – політв'язень Кремля Микола Карпюк. Він впевнений, що Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко та Яна Дугарь не винні у причетності до справи Шеремета. А Авакову радив би не здійснювати порушень.

Чоловік зауважив, що Арсен Аваков заявив про наявність чітких доказів, що саме ця трійка причетна до скоєння цього злочину. І цим був порушений принцип презумпції невинуватості.є

"А зараз, коли суд прийняв рішення про розгляд цієї справи, виходить, що Аваков залишився осторонь. Він звалив на нього на суд свою відповідальність", – пояснив ексбранець Кремля.



Микола Карпюк / Скриншот з відео

Наступне засідання у справі Шеремета Шевченківський районний суд Києва призначив на 4 вересня. Воно стане першим у розгляді справи по суті.

Чи причетні Юлія Кузьменко, Яна Дугарь та Андрій Антоненко до вбивства та чи достатньо доказів, аби вони понесли відповідальність вирішуватиме суд присяжних.

Що відомо про справу вбивства Павла Шеремета