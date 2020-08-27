З Юлії Кузьменко зняли електронний браслет
З фігурантки справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко зняли електронний браслет. Це зробили поліцейські за відповідною ухвалою суду.
Рішення зняти з фігурантки справи щодо вбивства Шеремета ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий.
Окрім того Європейський суд з прав людини розгляне скаргу Кузьменко щодо незаконного арешту
Електронний засіб контролю був додатковим обмеженням, яке наклав суд, після того як змінив Кузьменко запобіжний захід. Від 11 серпня жінку відпустили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт.
Тоді судді частково задовольнили клопотання захисту, який просив скасувати арешт Кузьменко.
Кузьменко і вбивство Шеремета: коротко
- Юлія Кузьменко – підозрювана у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
- Їй приписують те, що вона заклала вибухівку під авто, яке вибухнуло у центрі Києва у 2016 році. Шеремет, який був за кермом, загинув на місці.
- У грудні 2019 року поліція оприлюднила перші подробиці справи, до останнього тримаючи усе в таємниці. Правоохоронці тоді ж затримали трьох підозрюваних: медсестру Яну Дугарь, музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка і лікарку Юлію Кузьменко.
- 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершено.
- Понад пів року Кузьменко перебувала під вартою. У серпні її відпустили під цілодобовий домашній арешт.
- Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлено в іншу справу та триває.
- Кузьменко, як і усі затримані, заперечує свою причетність до злочину та вважає переслідування політичним.