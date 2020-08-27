З фігурантки справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко зняли електронний браслет. Це зробили поліцейські за відповідною ухвалою суду.

Рішення зняти з фігурантки справи щодо вбивства Шеремета ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий.

Окрім того Європейський суд з прав людини розгляне скаргу Кузьменко щодо незаконного арешту

Електронний засіб контролю був додатковим обмеженням, яке наклав суд, після того як змінив Кузьменко запобіжний захід. Від 11 серпня жінку відпустили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт.

Зверніть увагу! Кузьменко сторона обвинувачення звинувачує у тому, що вона нібито заклала вибухівку під авто журналіста Павла Шеремета.

Тоді судді частково задовольнили клопотання захисту, який просив скасувати арешт Кузьменко.

Кузьменко і вбивство Шеремета: коротко