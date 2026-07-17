Це неприпустимо, – дипломат назвав найбільшу помилку України щодо Стефанішиної

За даними ЗМІ, Ольга Стефанішина збирається йти з посади посла України у США через особисті причини. Джерела повідомляють, що правоохоронці можуть оголосити їй підозру.

Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що ситуація з Ольгою Стефанішиною досить абсурдна. Ніхто так і не оголосив їй про підозру, але ця тема вже вийшла далеко за межі України.

Що не так у ситуації зі Стефанішиною?

За словами Безсмертного, ніхто конкретно не знає, чи взагалі є якась кримінальна справа щодо Стефанішиної. Жодних офіційних звинувачень немає. Але розмов про це забагато.

Ми "розтринділи" на увесь світ, що цю людину буцімто вже посадять. У США президент вже отримав засудження. Кілька судових процесів було, які просто зупинили. Вони знають – якщо немає рішення суду, то навіщо показувати пальцем на людину?

– зазначив Безсмертний.

В Україні декларують багато серйозних намірів. Рух нашої держави в ЄС триває. Але, як підкреслив Безсмертний, на рівні посла у США держава зараз почала себе дискредитувати на увесь світ. Можна було обійтися без цього.

Безсмертний прокоментував ситуацію зі Стефанішиною: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, нещодавно журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив з посиланням на джерела не пов'язаних з НАБУ, що Стефанішиній буцімто готують нову підозру. Видання FT писало, що все нібито через те, що її родина купила квартиру в Києві за ціною, яка менша від ринкової вартості.

Раніше Стефанішина отримувала підозру через закупівлі у Мін'юсті в період 2013 – 2014 років, коли міністерство очолювала Олена Лукаш. Слідчі підозрювали Стефанішину у співучасті в розтраті без достатніх правових підстав понад 2,5 мільйона бюджетних коштів. Зрештою рішення суду щодо цієї справи досі немає.