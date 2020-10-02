Справа вбивства Шеремета: Кузьменко розповіла, як і коли познайомилася з Антоненком
Обвинувачена у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко каже, що познайомилася з іншим обвинуваченим ветераном АТО і музикантом Андрієм Антоненком, наприкінці січня 2016 року.
Юлія Кузьменко поділилась інформацією про це на своїй фейсбук-сторінці. За її словами, з Андрієм вона познайомилась після того, як його його дружину та доньку збило таксі наприкінці січня 2016 року. Цим таксі мала їхати сама волонтерка.
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Що відомо про знайомство Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка
- Вона додала, що наступного ранку Антоненко написав їй у фейсбуці. За її словами, це спілкування спочатку стосувалося ДТП.
- Згодом, коли вони з'ясували, що є волонтерамм, потоваришували і почали планувати спільні поїздки на фронт: "Ріф з концертами, Кузьменко з гуманітаркою".
- Волонтерка також уточнила, що раніше лише одного разу допомогла Антоненку з грошима на зламаний двигун, оскільки той збирався на ротацію водієм швидкої допомоги в ПДМШ (Перший добровольчий мобільний шпиталь).
Спілкувалися. Товаришували родинами. Допомагали. Ну і все,
– сказала Кузьменко.
Водночас Кузьменко зазначила, що 21 липня, на наступний день після загибелі Шеремета, вона з дитиною була на концерті Антоненка.
"Вибачаюсь перед рідними Шеремета, але ми жили своїм життям, і хто там що прочитав в ЗМІ напередодні вже відійшло на задній план", – зазначила вона.
Справа вбивства Павла Шеремета: головне
- Автівку, на якій їхав білоруський журналіст Павло Шеремет, підірвали у Києві 20 липня 2016 року. Слідство тривало протягом 3 років, його подробиці тримали в таємниці.
- Лише в грудні минулого року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- Кузьменко й Антоненка звинувачують у встановленні вибухівки та підриві авто журналіста, тобто у безпосередньому виконанні вбивства. Дугарь, за версією слідства, їм допомагала (зокрема, фотографувала камери відеоспостереження поблизу місця злочину).
- Усі підозрювані заперечують провину. Значна частина суспільства стала на їхній захист.
- Наразі Андрій Антоненко перебуває під вартою. Юлію Кузьменко після 8 місяців арешту у серпні відпустили під домашній арешт.
- Яні Дугарь у липні 2020 року скасували домашній арешт та дозволили пересуватись країною.