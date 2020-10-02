Обвинувачена у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко каже, що познайомилася з іншим обвинуваченим ветераном АТО і музикантом Андрієм Антоненком, наприкінці січня 2016 року.

Юлія Кузьменко поділилась інформацією про це на своїй фейсбук-сторінці. За її словами, з Андрієм вона познайомилась після того, як його його дружину та доньку збило таксі наприкінці січня 2016 року. Цим таксі мала їхати сама волонтерка.

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Що відомо про знайомство Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка

Вона додала, що наступного ранку Антоненко написав їй у фейсбуці. За її словами, це спілкування спочатку стосувалося ДТП.

Згодом, коли вони з'ясували, що є волонтерамм, потоваришували і почали планувати спільні поїздки на фронт: "Ріф з концертами, Кузьменко з гуманітаркою".

Волонтерка також уточнила, що раніше лише одного разу допомогла Антоненку з грошима на зламаний двигун, оскільки той збирався на ротацію водієм швидкої допомоги в ПДМШ (Перший добровольчий мобільний шпиталь).

Спілкувалися. Товаришували родинами. Допомагали. Ну і все,

– сказала Кузьменко.

Водночас Кузьменко зазначила, що 21 липня, на наступний день після загибелі Шеремета, вона з дитиною була на концерті Антоненка.

"Вибачаюсь перед рідними Шеремета, але ми жили своїм життям, і хто там що прочитав в ЗМІ напередодні вже відійшло на задній план", – зазначила вона.

Зверніть увагу! Шевченківський райсуд Києва 28 вересня відмовив у зміні запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Його захист клопотав змінити тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Справа вбивства Павла Шеремета: головне

Автівку, на якій їхав білоруський журналіст Павло Шеремет, підірвали у Києві 20 липня 2016 року. Слідство тривало протягом 3 років, його подробиці тримали в таємниці.

Лише в грудні минулого року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

Кузьменко й Антоненка звинувачують у встановленні вибухівки та підриві авто журналіста, тобто у безпосередньому виконанні вбивства. Дугарь, за версією слідства, їм допомагала (зокрема, фотографувала камери відеоспостереження поблизу місця злочину).

Усі підозрювані заперечують провину. Значна частина суспільства стала на їхній захист.

Наразі Андрій Антоненко перебуває під вартою. Юлію Кузьменко після 8 місяців арешту у серпні відпустили під домашній арешт.

Яні Дугарь у липні 2020 року скасували домашній арешт та дозволили пересуватись країною.

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