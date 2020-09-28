Шевченківський райсуд Києва 28 вересні відмовив у зміні запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Його захист клопотав змінити тримання під вартою на особисте зобов'язання.

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Як мовиться в ухвалі Шевченківського райсуду, "клопотання захисника про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Антоненко ... з утримання під вартою на особисті зобов'язання залишається без задоволення". Про це повідомляє 24 канал.

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Зауважимо, що суд оголосив резолютивну частину ухвали. Апеляцію на це рішення адвокати Антоненка можуть подати протягом 7 днів.

Наступне судове засідання щодо обвинувачення Антоненку, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у вбивстві журналіста пройде 8 жовтня та розпочнеться о 14:30. Очікують, що на ньому суд заслухає виступи сторін, а також думки учасників процесу про порядок дослідження доказів.

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