Вбивство Шеремета: суд залишив обвинуваченого Антоненка під вартою
Шевченківський райсуд Києва 28 вересні відмовив у зміні запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Його захист клопотав змінити тримання під вартою на особисте зобов'язання.
Справа Шеремета: чергове рішення суду щодо Антоненка
Як мовиться в ухвалі Шевченківського райсуду, "клопотання захисника про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Антоненко ... з утримання під вартою на особисті зобов'язання залишається без задоволення". Про це повідомляє 24 канал.
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Зауважимо, що суд оголосив резолютивну частину ухвали. Апеляцію на це рішення адвокати Антоненка можуть подати протягом 7 днів.
Наступне судове засідання щодо обвинувачення Антоненку, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у вбивстві журналіста пройде 8 жовтня та розпочнеться о 14:30. Очікують, що на ньому суд заслухає виступи сторін, а також думки учасників процесу про порядок дослідження доказів.
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Антоненко та справа Шеремета: коротко
- Музиканта та колишнього бійця Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка правоохоронці затримали 12 грудня 2019 року. Окрім нього, того ж дня було затримано і лікарку та волонтерку Юлію Кузьменко, а також військова медсестра Яна Дугарь.
- Їх назвали підозрюваними у справі вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році. Мовляв, організатором був Антоненко (потім слідство переглянуло його роль у справі), Кузьменко підкладала вибуховий пристрій під авто журналіста, а Дугарь фотографувала камери відеоспостереження біля місця вбивства Шеремета.
- Сім місяців Кузьменко перебувала під вартою, її відпустили у серпні 2020-го. Яну Дугарь спершу посадили під домашній арешт, а згодом відпустили під заставу. Гроші на заставу за декілька годин зібрали небайдужі українці. Антоненко перебуває під вартою від грудня 2019 року.
- 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершено. Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлено в іншу справу та триває.
- Нещодавно фігурантам вручили обвинувальні акти. Адвокат Дугарь зазначив, що це відбулося з порушеннями. Зокрема не було відкрито всі оригінали експертиз й інших матеріалів, а також без оцінки доказів сторони захисту.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. На їхній захист стали активісти.