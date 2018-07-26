Справа щодо Холодницького: відомо, хто виступав проти глави САП

У четвер, 26 липня, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів винесла догану антикорупційному прокурору Назару Холодницькому.

Початок засідання супроводжувався вигуками "ганьба" від антикорупційних експертів.

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На Назара Холодницького скаржаться двоє людей, а саме генеральний прокурор та голова НАБУ. Мовляв, мають докази того, що голова САП тиснув на прокурорів та суд, змушував їх "не розслідувати певні справи". Також, що Холодницький у розмові з підлеглими часто застосовував "міцне слівце".

У скарзі згадувалося кілька "кейсів". Зокрема, як Уляні Супрун пропонували хабар у вигляді квартири у місті Вишневому. Супрун ще взимку обмовилася, що їй, просто у кабінеті, пропонував хабара помічник Олега Ляшка та голова "Радикальної партії" Києво-Святошинського району Олександр Богачов. Супрун звернулася до прокурорів, а потім скаржилася, чому справу "гальмують".



Уляна Супрун

Також народний депутат від "Народного фронту" Георгій Логвинський натякав Холодницькому, що варто було б закрити справи щодо нього та його помічників. Все це записали жучки, які встановили у кабінеті Назара Холодницького.

Висловитись щодо цих та інших пунктах на засідання у справі Глави САП особисто приїхав й директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. Коли комісія пропонувала оголосити догану, то Ситник був проти. Адже адміністративне покарання може бути тільки, якщо скарги стосуються Холодницького як керівника, а претензія до іншого.

Те, що ми заслухали, що було зафіксоване нами, а також те, що знайшло підтвердження під час перевірки – це не пов'язано з виконанням адміністративних функцій, це процесуальні порушення і тут вони допущені саме прокурором,

– зазначив глава НАБУ.



Артем Ситник

Цікаво, що напередодні розгляду справи Холодницького, 17 його колег підписали листа у кращих традиціях радянського союзу. Мовляв, колектив підтримує шефа і вважає, що скарги НАБУ та ГПУ безпідставні. Сам керівник САП вважає, що винен хіба що у використанні нецензурної лексики на роботі.

Дійсно виникають емоції, тому інколи вживались не літературні слова. Перед кожним вибачився. Тепер з усмішкою я сприймаю всі їхні постанови про закриття проваджень та про призначення підслідності,

– заявив Холодницький.

Нагадаємо, ще в березні 2018 року Луценко вперше звернувся до КДКП з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Холодницькому закидали розголошення таємниці слідства: він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.

До слова, нещодавно Холодницький потрапив у земельний скандал. Глава САП та його родина безкоштовно отримали 5 земельних ділянок. Чотири з них – в Києво-Святошинському районі, де Холодницький раніше працював прокурором.