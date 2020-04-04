Справа Стерненка – це частина проросійського реваншу, – Рябошапка

На одеського активіста Сергія Стерненка нападали тричі ще у 2018 році. Однак досі організатори нападу не покарані. Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка назвав справу Стерненка "частиною проросійського реваншу".

Це Рябошапка заявив в інтерв'ю програми "Перехресний допит" на 24 каналі та розповів, що саме через справу Стерненка його почали атакувати практично з самого моменту призначення на посаду.

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"Проросійські і прокремлівські сили атакували мене, оскільки я не був проросійським прокурором. І очевидно, що провадження Стерненка – одна із частин можливого проросійського реваншу. Стерненко, потім справи щодо Майдану. Зараз ми можемо побачити й інші елементи повороту в такий бік", – сказав Рябошапка.

За його словами, справа Стерненка не є настільки простою та очевидною, як говорять.

Були докази, які свідчили про те, що до замахів на Стерненка могли бути причетні працівники правоохоронних органів. Ми розуміли, що Національна поліція не спроможна здійснити ефективне розслідування, оскільки вона зацікавлена в результатах,

– пояснив ексгенпрокурор.

Рябошапка зазначив, що через переслідування проукраїнських активістів вони вирішили знайти новий метод боротьби. Всі справи, які стосуються нападів на активістів, хотіли об'єднати в одному органі досудового розслідування в СБУ. Зокрема, туди ж було передано справу щодо замаху на Сергія Стерненка.

"Крім того, ми бачили, що є результати двох експертиз, які є взаємовиключні. Це свідчило про неефективність розслідування і певну його заангажованість. Саме тому ми теж працювали із слідчими СБУ над тим, щоби завершити проведення третьої експертизи і щоб ми могли чітко кваліфікувати дії як Сергія Стерненка, так і тих осіб, які на нього напали. Але, знову ж таки, як буде розвиватися далі ситуація – нам не зрозуміло, хоча певні публічні натяки ми отримали", – сказав Рябошапка.

Ексгенпрокурор додав, що для справедливого з'ясування цієї справи слідство повинно взяти до уваги замахи, які скоювали на Сергія Стерненка ще раніше.

Я так розумію, що цю історію зараз намагаються перевернути і кваліфікувати зовсім іншим чином, намагаючись подати Стерненка як нібито вбивцю зовсім невинної і непричетної особи, батька декількох дітей, – підсумував Руслан Рябошапка.

Що відомо про напади на Стерненка? На Сергія Стерненка нападали тричі. Все відбувалось в Одесі протягом лютого-травня 2018 року. Під час другого нападу Стерненку ззаду стріляли у шию. Під час останнього активіст поранив одного з нападників ножем у живіт, від чого той помер.



Організаторів та винних у нападах досі не знайшли. Однак сам Стерненко звинувачував в цьому мера Одеси Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Русланом Рябошапкою у програмі "Перехресний допит"



На кого з одеських активістів нападали / Інфографіка 24 каналу