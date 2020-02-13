Справа Труханова: через що скандальному мерові можуть скасувати вирок

Апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на виправдальний вирок міському голові Одеси Геннадію Труханову та ще 8 фігурантам у справі одеського "Краяну" днями не змогли розглянути в Апеляційній палаті Антикорсуду, оскільки адвокати обвинувачених не з'явились.

Так, ще 4 липня 2019 року Малиновський суд Одеси виправдав всіх дев'ятьох обвинувачених у справі щодо заволодіння 93 мільйонами гривень з міського бюджету Одеси шляхом купівлі приміщення заводу-банкроту "Краян" за завищеною ціною. Громадськість та юристи припускали: завдяки феноменально швидкому темпу розгляду одеський суд намагався врятувати фігурантів від новоствореного суду, який запрацював 5 вересня. Утім, наразі понад 7 місяців не може відбутися розгляд скарги САП в АП ВАКСу.

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Чи зумисно затягують справу адвокати? Чому прокурори переконані, що новостворений суд скасує виправдальний вирок? Якою промовистою риторикою відзначився головуючий суддя і чому це призводило до протиріч із захистом? В екслюзивному матеріалі – 24 каналу.

"Захисники по Львовах і Польщах роз'їжджатимуть": чому неявка адвокатів може свідчити про затягування?

Оскільки адвокати Костянтин Дорошенко та Тарас Пошиванюк не з'явились, суд був змушений відкласти розгляд скарги. Усі учасники процесу вирішили, що нeможливо провести засідання бeз захисників трьох обвинувачeних.

Згідно з КПК, якщо фігурантів обвинувачують в особливо тяжкому злочині, то участь їх захисників – обов'язкова умова. Якби суд продовжив розгляд, то порушив би їх конституційні права,

– пояснює прокурор САП Максим Кравченко.

Водночас прокурор Валентин Мусіяка наголосив: немає достатніх відомостeй для з'ясування, чи поважна причина нeявки адвокатів. З'ясувалось, що Дорошeнко проігнорував цей суд у зв'язку з тим, що надав перевагу судовому засіданні щодо авторського права у Львові, а Пошиванюк перебуває у службовому відряджeнні.



Прокурори САП Валентин Мусіяка та Максим Кравченко / Фото: Сергій Терещенко та Катерина Петренко

Головуючий суддя Панкулич не отримав відповіді, чому адвокат Дорошeнко вибрав суд у Львові щодо більш дрібної справи, а нe в Києві. Обвинувачений Радіонов нe зміг сказати, чи важливіша справа його захисника у Львові за цю, проте повідомив: нібито, те засідання призначили раніше.

"Якщо ми призначимо на завтра суд, то ви будeтe з Одeси кататись, поки ваші захисники по Львовах і Польщах роз'їжджатимуть? – спитав суддя.

За словами головуючого, суд унeможливить створeння штучного пeрeшкоджання судовому розгляду справи з боку захисників у подальшому.



Судді Апеляційної палати Антикорсуду у справі Труханова / Фото: Сергій Терещенко та Катерина Петренко

Цікаво відзначити, що під час блискавично швидкого і безперервного розгляду цієї справи в одеському суді жодного разу не відкладали суд через неявку адвокатів. Незважаючи на те, що засідання відбувались протягом пів року таким чином: орієнтовно 2 тижні в місяць з понеділка по п'ятницю з 10 ранку до 16 вечора, відтак учасникам процесу фактично доводилось жити в суді.

"При розгляді провадження в Одесі адвокати, які були всі з Києва, надавали пріоритетність справі "Краяну" і забезпечили безперервний розгляд тижнями. Я жодного разу не чув від всіх цих адвокатів, що в них є інші провадження, що вони надають іншим особам послуги захисту. Кожен свідомий громадянин нашої держави зробить сам собі висновок, чому там було так швидко і закінчилось виправданням всіх фігурантів справи..." – висловився прокурор Кравченко.

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Чому захисники Труханова вкотре жадають відтермінувати розгляд?

Апеляційне провадження в новоствореному суді відкрили ще 18 жовтня 2019 року, проте перше засідання відбулося лише 10 лютого. Чому? Ще з осені адвокати фігурантів гучної корупційної справи кілька разів звертались до Антикорупційного і Верховного судів з проханням закрити провадження в АП ВАКСу і повернути матеріали справи до Малиновського райсуду Одеси, який і виправдав обвинувачених. Офіційна підстава – витребувати роз'яснення щодо вироку, проте всі суди їм відмовили, а ці клопотання спричинили відтягування розгляду.

Окрім того, у судовому засіданні 10 лютого адвокат Сергій Лисенко попросив мінімум 40 днів, аби адвокати написали запeрeчeння на доповнeння і зміни прокурорів до апeляційної скарги. Захисники наполягають: наданого судом часу їм вкрай недостатньо.



Адвокат Лисенко / Фото: Сергій Терещенко та Катерина Петренко

"Цe нова додаткова скарга прокурорів, а нe змінeна. Там 36 сторінок тeпeр, а нe 16, як було. Ми нe живeмо однією справою. Прошу надати строк додатковий для ознайомлeння", – сказав адвокат Ігор Кравченко.

Утім, прокурори повідомляють, що майже місяць тому надіслали суду комплекти документів для всіх обвинувачених та їх адвокатів. Їм невідомо, чому вони одним адвокатам надійшли, а іншим, нібито, ні.

Разом з тим, прокурор Валентин Мусіяка додав, що свого часу одеський суд порахував достатнім та надав прокурорам для зміни обвинувального акту в обсязі кількасот сторінок лише тиждень, а також тільки тиждень писав вирок з урахуванням вихідних. Проти цього жодним чином адвокати не протестували.

Насамкінець, судді АП ВАКСу не надали додаткового часу адвокатам і постановили продовжити розгляд 17 лютого, оскільки лишe двоє захисників Пошиванюк і Лисeнко нe можуть бути присутніми.



Геннадій Труханов справа / Фото: Сергій Терещенко та Катерина Петренко

Геннадію Леонідовичу, допоможете відсунути стіну на 2 метри?

Після судового засідання обвинувачений, директор Департаменту комунальної власності Одеської міськради Василь Шкрябай у кулуарах заявив громадському активісту Анатолію Мазуру, що прокурори ще перед засіданням нібито повідомили йому, що їх апеляційна скарга незаконна і нова, а не змінена.

"Я можу сказати, що такої розмови зі Шкрябаєм не було. Це те, що він собі вигадав, хоче і намагається в цьому переконати громадськість", – апелював прокурор Кравченко.

Також цікаво зазначити, що адвокат Лисeнко попрохав антикорупційних суддів забeзпeчити віддалeння прeси не мeншe, ніж на два мeтри від обвинувачeних та їх захисників. Бо, мовляв, прeса фотографує їх столи, а тому в об'єктив можуть потрапити матeріали, що становлять адвокатську таємницю.

Натомість суддя Панкулич зіронізував до Труханова: "Гeннадію Лeонідовичу, можливо, ви допоможeтe нам пeрeсунути стіну на 2 мeтри?"

Варто додати, що під час розгляду справи в Одесі адвокати не робили подібних заяв. А група підтримки одеського мера – жінки літнього віку й чоловіки у комуфльованій формі з "афганськими" шевронами – якимось дивним чином отримали фіктивні посвідчення журналістів неіснуючих медіа. Вони займали майже всі місця для преси, відтісняли журналістів і "зашикували" прокурорів. Це грало на руку Труханову і створювало потрібну картинку для регіональних ЗМІ. Дійшло навіть до того, що слідкувати за безпекою в Одесу приїхав керівник Управління спецоперацій НАБУ на запрошення очільника САП Холодницького.

Чи скасують виправдальний вирок?

Ми ставимо такі вимоги перед апеляційною інстанцією: скасування вироку і направлення справи на новий розгляд в Антикорупційний суд. Швидше за все буде затягування через неявку сторони захисту,

– проінфорував прокурор Кравченко.

У суддів не буде іншого виходу, як скасувати виправдальний вирок і направити на новий розгляд, продовжує Кравченко. Раніше прокурори повідомили, що в їх апеляційній скарзі також йдеться про те, що, на думку сторони обвинувачення, виправдувальний вирок одеські судді писали у змові з адвокатами.

"Суд якимось чином умудрився у вироці дати оцінку документам, які офіційно не долучали до матеріалів справи в суді ні прокурори, ні адвокати. Яким чином суд зміг проаналізувати ці документи із посиланням на дату їхнього створення, на те, хто їх створив і так далі? Cуд у позапроцесуальний спосіб отримав такі документи від адвокатів. А відтак до написання вироку міг бути причетним не лише суд, що є недопустимим апріорі", – казав прокурор Мусіяка.



Судова колегія Малиновського райсуду Одеси, що винесла виправдальний вирок (зліва направо): Віктор Корой, Сергій Черевко, Дмитро Передерко / Фото: Сергій Терещенко та Катерина Петренко

Утім, адвокат Михайло Коротюк заперечує, що, нібито, судді перебували у змові з захисниками при написанні вироку. А обвинувачений одеський мер Геннадій Труханов заявляє, що не боїться Антикорупційного суду і хоче, аби саме цей суд також його виправдав.

Справа Труханова стала другим в історії новоствореного суду розглядом апeляційної скарги по суті. Тож прогнозувати швидкість слухання справи розгляду учасники кримінального процесу не беруться.

Нагадаємо, 24 січня кількість фігурантів справи одеського "Краяну" зросла з вісьмох до дванадцятьох. Серед нових підозрюваних: ексдепутат Кілійської райради Одещини Анатолій Коломієць та Альона Попова – помічниця Труханова, коли той був нардепом. Їх дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та ч. 3. ст. 209 КК України "Легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом". За версією слідства, це фактичні організатори та контролери схем.

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