Справи "великих риб": чим Кернес кращий за електрика

Юрій Луценко під час призначення на посаду генпрокурора розповідав, що його мета – полювання на "велику рибу". Це означає не пожежних інспекторів і депутатів сільрад затримувати за корупцію, а крадіїв з великої літери, справжніх господарів життя: міністрів, депутатів та мерів великих міст, і чого гріха таїти, навіть когось з найближчого оточення президента.

Але минав місяць за місяцем, якщо когось з депутатів чи мерів намагалися притягнути до відповідальності, анонсуючи гучні судові процеси, то, зрештою ніхто з цих "великих риб" за грати так і не сів.

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Останній приклад – закриття Полтавським судом справи проти харківського мера Геннадія Кернеса. Понад три роки його справа слухалася в суді. Нагадаю, харківського мера звинувачували в тому, що він дав своїй охороні вказівку викрасти двох активістів під час Євромайдану.

Викрадення людини – злочин тяжкий і серйозний, і провина Кернеса могла бути доведена легко. Але днями суд закрив цю справу через те, що прокуратура фактично усунулась від державного обвинувачення.

Тобто, останні сім засідань підлеглі Луценка просто не з’являлися до суду на слухання справи Кернеса про викрадення. Відтак, суддя вирішив: ну якщо прокурорам ця історія більше не потрібна, то нема чого гаяти на неї час і оголосив закриття справи.



Геннадій Кернес



Звісно, після розголосу, Юрій Луценко почав виправдовуватися, що, мовляв, прокурори спочатку не знали про час і дату судового засідання. Потім, вони захворіли, відтак, не змогли приїхати на слухання. Але, нічого, ось генпрокуратура подасть апеляцію на рішення судді, і ось тоді, справедливість переможе.

Тільки тут маленька деталь, якщо в суді першої інстанції справа Кернеса слухалась три роки, то в апеляційному суді, вона має всі шанси і перспективи слухатись вдвічі довше, оскільки свідків на слухання буде зібрати набагато важче.

Тобто, років шість Геннадій Кернес точно може не переживати, що сяде за грати, а там можна справу і за терміном давності закрити. Ну, можливо, для генерального прокурора мер Харкова не така вже й "велика риба". Бо, якщо ви пам’ятаєте, крім справи про викрадення активістів, існує ще одне резонансне провадження в якому засвітився Геннадій Кернес.

Два роки тому в Харківській міській раді пройшли обшуки, тоді Кернеса та його давнього партнера Михайла Добкіна прокурори звинуватили в тому, що вони за час керування Харковом вивели і привласнили сотні гектарів землі в лісопаркових зонах. А це 4% від всієї території міста.



Геннадій Кернес та Михайло Добкін

Ця скандальна історія отримала назву "кооперативної справи", оскільки земля виводилася з власності міської громади через фіктивні житлові кооперативи, підконтрольні Кернесу та Добкіну. Тоді Юрій Луценко вважав, що Геннадій Кернес та Михайло Добкін завдали бюджету і громадянам збитків на мільярди гривень, вкравши 650 гектарів землі в місті Харкові, а це майже три території князівства Монако.

Ну і яку відповідальність понесли ці два діячі за два роки розслідування тієї історії? Ви не будете здивовані, ніякої, бо справа досі не передана до суду, а Кернесу, наприклад, підозра по цій справі досі навіть не оголошена.

А тепер подивимось на інший випадок. Це нещодавній судовий вирок щодо одного київського електрика. Він, проникнувши в сусідську квартиру поцупив звідти: два простирадла, дві наволочки, три рушники та столовий сервіз, всього на суму в тисячу сорок гривень, за що був засуджений Шевченківським районним судом столиці на три роки позбавлення волі.

А тепер порівняйте, харківського мера, який вкрав землі на мільярди і до якого ніяк не добереться правосуддя, і київського електрика, який накрав білизни і вже сів на три роки.

Я в жодному разі не виправдовую електрика і його крадіжку, тільки щось у нас наче всі рівні перед законом, тільки дехто рівніше. Якщо ти вкрав білизну – ти злочинець. Якщо ти крадеш землю цілими князівствами, ти – державний діяч і міцний господарник.

Бо, київський електрик, навряд чи допоможе президенту та генпрокурору переобратися на другий термін, бо крім вкраденої білизни з нього і взяти нема чого. А от мер Харкова може і адміністративним ресурсом поділитися, і бюджетників нахилити, і організувати правильний підрахунок голосів, і частину від вкраденого кому треба передати нагору.

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Тому, не варто обіцяти полювання на велику рибу, коли ти зовсім не рибалка, а така сама риба в цій корупційній водоймі. А велика риба велику рибу не з’їсть ніколи, вона ладна жерти тільки маленьку рибу.