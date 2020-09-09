У справі про вбивство Шеремета обрали склад присяжних
У справі про вбивство Павла Шеремета, де фігурують Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь, визначили склад присяжних. Спершу було 7 кандидатів, згодом суддя відвела двох, а пізніше решту шляхом жеребу поділили на 3 основних і 2 запасних.
Про визначення основного складу присяжних повідомляє сайт юридичної фірми "Сенс Україна", що займається захистом Андрія Антоненка.
Цікаво Прихильність до терористів: адвокат розкрив фальсифікації у справі Шеремета
Основний склад присяжних:
- Григорій Валерійович Фірсов,
- Наталя Олександрівна Глоба,
- Юрій Іванович Михайленко.
Запасні присяжні:
Справа Павла Шеремета: що відомо
- Автівку, на якій їхав білоруський журналіст Павло Шеремет, підірвали у Києві 20 липня 2016 року.
- Слідство тривало протягом 3 років, його подробиці тримали в таємниці.
- Лише у грудні 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- Усі підозрювані заперечують провину. Значна частина суспільства стала на їх захист.
- Наразі Андрій Антоненко перебуває під вартою. Юлію Кузьменко після 8 місяців арешту у серпні відпустили під домашній арешт.
- Третій підозрюваній у липні 2020 року скасували домашній арешт та дозволили пересуватись країною.