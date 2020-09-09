У справі про вбивство Павла Шеремета, де фігурують Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь, визначили склад присяжних. Спершу було 7 кандидатів, згодом суддя відвела двох, а пізніше решту шляхом жеребу поділили на 3 основних і 2 запасних.

Про визначення основного складу присяжних повідомляє сайт юридичної фірми "Сенс Україна", що займається захистом Андрія Антоненка. Цікаво Прихильність до терористів: адвокат розкрив фальсифікації у справі Шеремета Основний склад присяжних: Григорій Валерійович Фірсов,

Наталя Олександрівна Глоба,

Юрій Іванович Михайленко. Запасні присяжні: Юрій Олександрович Федоренко,

Людмила Михайлівна Яковенко. Справа Павла Шеремета: що відомо Автівку, на якій їхав білоруський журналіст Павло Шеремет, підірвали у Києві 20 липня 2016 року.

Слідство тривало протягом 3 років, його подробиці тримали в таємниці.

Лише у грудні 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

Усі підозрювані заперечують провину. Значна частина суспільства стала на їх захист.

Наразі Андрій Антоненко перебуває під вартою. Юлію Кузьменко після 8 місяців арешту у серпні відпустили під домашній арешт.

Третій підозрюваній у липні 2020 року скасували домашній арешт та дозволили пересуватись країною.