Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз мали чітку мотивацію фальсифікувати експертні дані у справі Шеремета. Причина – прихильність експерта КНДІСЕ Юрія Ірхіна до терористичних організацій.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу заявив Віталій Коломієць – адвокат Яни Дугарь, обвинуваченої у вбивстві журналіста. За його словами, експерт послуговувався науковою роботою злочинця, що перебуває поза українським законом.

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Справа в тім, що головний доказ причетності фігурантів – експертиза КНДІСЕ, за якою фахівці, мовляв, "впізнали" ймовірних вбивць за відео. Але ця експертиза базується на літературі колишнього українського правоохоронця, вченого та колеги Ірхіна – Владислава Сєднєва. Він з початку російсько-української війни почав працювати в терористичній організації "Генпрокуратура "ДНР". Свою монографію "Нариси теорії судової експертизи" видав у 2015 році, вже перебуваючи на непідконтрольній Україні території. А Ірхін послався на неї у списку використаної літератури.

Якщо визнають науковість та авторитет людини, яка, згідно з українським законодавством, є пособником чи співучасником злочинів, а саме діяльності терористих організацій, то це, як мінімум, окремий склад дисциплінарного правопорушення. Бо те, що є злочином для держави, не може бути благом для окремого службовця. І якщо вони у будь-якій спосіб спробують легалізувати ці незаконні збройні формування, то вже Ірхін буде пособником цих злочинців, – каже адвокат.

Він додав, що захист обвинувачених вважає спеціаліста КНДІСЕ Юрія Ірхіна співучасником злочину по фальсифікації доказів у цій справі.

Між іншим, учений Сєднєв загримів у базу "Миротворець", оскільки зрадив присязі.

Вчений, а не терорист?



Яна Дугарь у залі суду / Фото РБК

Натомість Юрій Ірхін заявив, що не вважає "ворогом народу та запроданцем" свого колегу.

"На превеликий жаль, з 2014 року ми з ним не підтримуємо стосунки, – каже експерт. – Сєднєв – видатний психолог, вчений, доктор юридичних та медичних наук. Він залишився у Донецьку, в нас розійшлись ідеологічні платформи. Зі слів захисників Юлії Кузьменко, він нібито працює чи то на поліцію чи то на прокуратуру "ДНР"...".

Я про це не знаю. Його наукова робота є у вільному доступі. Я не знав, що вона видана тоді, коли він уже був у "ДНР". Це відголоски 1937 року. Ви, мабуть, натякаєте на те, аби я відрікся свого батька тощо? Мені нічого не заважає, я не сприймаю його як ворога народу, як запроданця. Він вчений, який має результати своєї наукової праці. Я ними скористався, – наголосив Ірхін.

Сумнівна експертиза

Нагадаємо, портретно-психологічну експертизу у справі Шеремета експерти КНДІСЕ робили за неіснуючою методикою, оскільки її поки що взагалі не має у правовому полі. Вона не зареєстрована в Державному реєстрі та лише перебуває у стані розробки. Експерти обіцяють, що методика побачить світ через рік-два.

Варто додати, що прокурор ОГПУ Сергій Зузак, який раніше був у складі групи прокурорів у цій справі, заявив: доказова сила експертизи у такому разі сумнівна.

Насамкінець: четверо державних експертних установ відмовились повторити дослідження КНДІСЕ, оскільки методика не зареєстрована, а "впізнати" людей за відео в рамках психологічного дослідження неможливо.

Вбивство Павла Шеремета: головне про справу

Журналіста Павла Шеремета підірвали у авто 20 липня 2016 року в центрі Києва.

В грудні 2019 року під час пресконференції міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи.

Слідчі продовжують пошуки замовників вбивства Шеремета.

Підозрювані у вбивстві Шеремета: