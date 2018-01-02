Справу Ноздровської не можна політизувати, – Найєм

Справу вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської прокоментував народний депутат Мустафа Найєм.

На Київщині 1 січня знайшли мертвою Ірину Ноздровську, сестру загиблої у резонансній ДТП. Тіло Ірини знайшли в річці, жінка була роздягненою. Ірина Ноздровська померла від ножових поранень – на її тілі було виявлено кілька колотих ран.

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Найєм був на зустрічі ініціативної групи родичів і знайомих правозахисниці з голової Нацполіції Київщини.

Довгих два роки при очевидному складі злочину суд не міг прийняти рішення. Підроблялися експертизи. Родичів, адвокатів гнали з кабінетів слідчих та прокурорів. І зрештою ми маємо трагедію, яка сталася сьогодні. Цю справу не можна політизувати, з одного боку. З іншого боку, я був би радий, якби всі політики долучились до того, щоб слідство дійсно було проведено ефективно і прозоро,

– сказав Найєм.

Також політик закликав фінансово допомогти родині загиблої.

29 грудня стало відомо про зникнення правозахисниці Ірини Ноздровської, яка була сестрою жінки, що загинула у резонансній аварії на Київщині. Жінка вела активну роботу у справі про аварію, в якій загинула її сестра Світлана Сапатинська. Аварія сталася 30 вересня 2015 року у Демидові. У скоєнні ДТП звинувачують Дмитра Россошанського.



О 12 годині 1 січня у поліцію подзвонив місцевий житель і повідомив про труп.