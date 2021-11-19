Паралельно триватиме процес формування Вищої кваліфікаційної комісії, де ключову роль також зіграють авторитетні міжнародники. Отже, судова реформа таки розпочалась і ми отримали шанс на справжні позитивні зміни у нашому судочинстві.

До теми В Україні сформували перший склад Етичної ради для судової реформи

Хто виступав проти Етичної ради

Варто зауважити, що без Етичної ради судова реформа була б неможливою. Тому усі зусилля противників реформи були зосередженні саме на блокування її створення.

Спочатку Рада суддів на чолі з Богданом Монічем відверто саботувала процес. Згодом цього долучилася й Вища рада правосуддя, яка вдалась до відвертого шантажу.

Зокрема її очільник Олексій Маловацький гучно заявив, що мінімум 10 чинних членів ВРП звільняться, якщо сторять Етичну раду.



Олексій Маловацький вдався до шантажу / Фото sud.ua

До речі, Маловацький – це той член ВРП, який стверджує, що "1 + 1 = 1". Конституція забороняє одній особі двічі обиратись до ВРП. Однак Маловацький це зробив і переконує усіх, що перший раз не рахується.

Загалом до нього є величезна кількість питань. Він сам прекрасно розуміє, що не пройде перевірку на доброчесність, а тому активно протидіяв реформі.

Дізнайтеся більше Один з головних противників судової реформи: як Маловацький захищає інтереси суддівських кланів

Нагадала про себе й членкиня ВРП Світлана Шелест, відома своєю розкішною квартирою у центрі Києва, яку подарувала мати-пенсіонерка, й тісними зв'язками з Павлом Вовком.

Вона теж вдалась до шантажу звільненням у статті з гучною назвою "Торпедування форпосту правосуддя". Так вона назвала себе з колегами. Як на мене, такі члени ВРП дійсно є форпостом, але не правосуддя, а кривосуддя. Зрештою тут кожен може зробити власні висновки.



Світлана Шелест виступала проти створення Етичної ради / Фото 6aas.gov.ua

Увесь цей шантаж мав одну ціль – добитись обіцянки влади змінити закон та забрати у міжнародників вирішальний голос в Етичній раді. Це б давало Маловацькому, Шелест, Гречківському та іншим шанс залишитись у кріслах членів ВРП.

План ВРП не спрацював

Однак план не спрацював. Останнім днем, коли згідно із законом Маловацький мав сформувати Етичну раду, було 8 листопада.

Він цього не зробив. Раніше у такі дні Маловацький втікав у відрядження чи відпустку. Тоді його функцію виконував найстарший за віком член ВРП Віктор Грищук.

Втім, цього разу він не дав можливості нікому це зробити. Тож, 8 листопада у ВРП заявили, що не обрали до Етичної ради нікого.

На щастя, закон передбачав такий сценарій і вихід з цієї ситуації. За таких умов членами Етичної ради автоматично стали перші 3 кандидатів зі списків міжнародників та Ради суддів. Тому 9 листопада Етичну раду створили автоматично.

Хто увійшов до складу Етичної ради

За квотою міжнародників до Етичної ради увійшли професіонали з величезним авторитетом. Зокрема, Роберт Корді, Ентоні Хупер та Лавлі Перлінг.

Роберт Корді – це суддя Верховного суду одного зі штатів США у відставці. Він також працював в Офісі губернатора штату й відповідав за дотримання урядової етики та призначення суддів.



Роберт Корді – один з членів Етичної ради / Фото Апеляційного суду Києва

Корді був керівником відділу розслідування корупції в окружній прокуратурі та викладав у Гарварді. Він консультує Світовий банк та організації багатьох країн з питань боротьби з корупцією.

До теми У 2021 році ВРП звільнила майже 200 суддів, з них за порушення лише шістьох

Лавлі Перлінг – ексгенпрокурорка Естонії. Вона спеціалізується на боротьбі з корупцією та фінансовою злочинністю та є колишньою членкинею Ради з питань адміністрування судів Естонії.

Перлінг вже давно консультує Україну щодо реформ правоохоронних органів і добре знає наші реалії.



Лавлі Перлінг – ексгенпрокурорка Естонії / Фото ERR

Також нам справді пощастило, що до Етичної ради увійшов екссуддя з Великої Британії Ентоні Хупер. Окрім значних заслуг та величезного досвіду у сфері протидії корупції, він відомий тим, що очолював Громадську раду міжнародних експертів, яка допомагала обирати суддів Вищого антикорсуду.

Саме сер Ентоні продемонстрував, що таке справжня перевірка на доброчесність, а не її імітація у виконанні тодішньої ВККС.



Ентоні Хупер має великий досвід у сфері протидії корупції / Фото LB.ua

Квота Ради суддів

За квотою Ради суддів членами Етичної ради стали Лев Кишакевич, Юрій Трясун та Володимир Сіверін. Кишакевич є суддею Кримінального касаційного суду у складі Верховного Суду.

Даних про якісь недоброчесні вчинки з його боку у відкритих джерелах немає, а відгуки про нього непогані. Зважаючи на це, можна розраховувати, що він не буде захищати недоброчесних та знайде спільну мову з міжнародниками.

Щодо інших 2 членів Етичної ради у громадськості було чимало сумнівів. Юрій Трясун – суддя Київського апеляційного суду, який відомий рішенням про звільнення з-під варти "беркутівця", підозрюваного у вбивстві 3 героїв Небесної Сотні.

Після цього він зник та досі перебуває у розшуку. Цікаво, що рідний брат судді під час Революції Гідності працював командиром полку "Беркуту", тому об'єктивність Трясуна у цій справі викликає значні сумніви.

Варто прочитати Дозволив "Беркуту" штурмувати Майдан: хто може бути причетний до відомого рішення судді Аблова

Сіверін є колишнім суддею Харківського апеляційного господарського суду. Він прославився незаконним рішенням на користь забудовника, який отримав землю за "схемами Кернеса", тиском на суддю, а також спробою "омолодитись" завдяки рішенню суду.

Під час співбесіди він двічі нагадував, яким важливим є знак зодіаку, тож зрозуміло, як він буде перевіряти доброчесність.

Очевидно, що ці представники суддів будуть намагатись максимально протидіяти звільненню недоброчесних та призначенню у ВРП справжніх агентів змін.

Однак вони не матимуть реального вливу. Вирішальний голос за міжнародниками, тому я переконаний, що вони зможуть ефективно ним скористатись. Можливо, переконають усіх членів Етичної перейти на "світлу сторону".

У будь-якому випадку Етичну раду вже створили й усі її члени заявили про готовність якнайшвидше приступити до роботи.

Зверніть увагу! Погрози Маловацького про те, що 10 членів ВРП звільняться у разі її створення, так і залишились словами. Ніхто не звільнився.

Якими будуть перші кроки Етичної ради

Очевидно, що Етична рада має першочергово приступити до заповнення вакансій у ВРП. Наразі їх 4: 2 місця за квотою парламенту та по 1 від науковців і прокурорів.

Кандидатів від парламенту вже визначели й зараз вони проходять спецперевірку. Є вже й перелік кандидатів від науковців, які 10 грудня обиратимуть члена ВРП. Серед них є справді достойні.

Також оголошено приймання документів на посади 2 членів ВРП від суддів, яких будуть обирати на З'їзді. Він відбудеться 22 – 23 грудня.



Вища рада правосуддя пройде перезавантаження / Фото ВРП

До речі, якби чинні члени ВРП проявили гідність та звільнили посади тепер, то на цьому З'їзді можна було б одразу заповнити усі звільнені місця.

Це давало б можливість уже в січні мати істотно оновлену ВРП та приступити до розв'язання проблем судової системи. Однак у Маловацького та коаліції Гречківського зовсім інші цілі.

Важливо, що усі ці кандидати мають пройти попередню перевірку Етичної ради. Тому шансів протягнути недоброчесних тепер не буде ні у депутатів, ні у суддів чи прокурорів.

Зате з'явився шанс, що до ВРП нарешті можуть потрапити справжні агенти змін. Також в Етичної ради буде 6 місяців, щоб перевірити кожного чинного члена ВРП.

Якщо до цього часу вони самі не звільняться, то, переконаний, кожен з них отримає справедливу оцінку своїх дій та статків. У цей час важливою є активізація усіх здорових сил, які вболівають за судову реформу.

Спротив буде й надалі, а Етична рада потребуватиме нашої допомоги. Слід пам'ятати, що саме українське суспільство найбільше зацікавлене у справжній судовій реформі.