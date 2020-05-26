Спритко і Гарнюня: МЗС надало "дипломатичний притулок" качкам – милі фото

До подвір'я будівлі українського Міністерства закордонних справ прилетіла пара качок. Виглядає так, що готові залишитися, адже міністр Дмитро Кулеба надав їм "дипломатичні імунітети для качиного життя". Залишилося хіба обрати імена.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у фейсбуці розповів "качину історію" та опублікував надзвичайно красиві фото.

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За його словами, двійко качок залетіли до МЗС – це сімейна пара, яка охоче позує на камеру, а ще й поводиться вкрай поважно й дипломатично.

У зв’язку з цим мною ухвалене рішення надати їм дипломатичні привілеї та імунітети, необхідні для щасливого качиного життя і розмноження,

– написав Кулеба.

І попросив читачів допису допомогти обрати качкам імена. Чимало цікавих варіантів вже запропонували:

Грета і Тунберг,

Каштан і Туя,

Карл і Клара,

Боні і Клайд,

Спритко і Гарнюня.

Але остаточного рішення ще немає, тож якщо маєте цікавіші версії – сміливо пишіть пану міністру.



Качки вже отримали "дипломатичний імунітет" / Фото з фейсбука Дмитра Кулеби



Але дечого їм ще бракує – гарних імен / Фото з фейсбука Дмитра Кулеби

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