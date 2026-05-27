"Гірський штурмовик" не пройшов відбір: у Карпатах ухилянт застряг у горах, бо переоцінив сили

Прикордонники знайшли 24-річного чоловіка, який виснажився під час незаконної спроби перетину кордону в горах Рахівщини. Він сам викликав допомогу, коли зрозумів, що не може продовжити рух.

Прикордонники Мукачівського загону Державної прикордонної служби України врятували чоловіка. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Що відомо про врятованого чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон?

Прикордонники Мукачівського загону Державної прикордонної служби України отримали виклик від 24-річного жителя Кам'янця-Подільського, який повідомив, що перебуває у важкодоступній гірській місцевості на території Рахівського району та через сильне виснаження не може самостійно продовжити рух. На місце було направлено групу реагування, яка знайшла чоловіка та допомогла йому безпечно спуститися з гір.

Після порятунку його доставили до прикордонного підрозділу. Медичної допомоги він не потребував.

Згодом чоловік зізнався, що мав намір незаконно перетнути державний кордон України та потрапити до Румунії. Він самостійно спланував маршрут через високогір’я, однак переоцінив власні фізичні можливості та виснажився під час руху.

У Державній прикордонній службі повідомили, що за спробу незаконного перетину кордону на нього складено адміністративний протокол за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Остаточну правову оцінку його діям надаватиме суд.

Інші випадки затримання ухилянтів

Нагадаємо, що на Житомирщині прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. За даними ДПСУ, організатори намагалися вивезти ухилянтів за грошову винагороду, використовуючи два автомобілі, один із яких виконував роль "розвідки", а інший перевозив чотирьох чоловіків. Правоохоронці встановили, що до схеми були причетні місцеві мешканці з Вінниччини — чоловік і жінка, які планували отримати по 10 тисяч гривень з кожного учасника незаконного виїзду. Обох затримано, їм повідомлено про підозру.

Депутату Харківської міської ради повідомили про підозру у ймовірній участі в організації незаконного виїзду чоловіків з України до Румунії за 17 тисяч доларів. За даними слідства, до схеми також був залучений бармен, а деталі ймовірної оборудки вони узгоджували через месенджер Threema.

У Києві правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон за 23 тисячі доларів. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.