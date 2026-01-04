Після удару по Венесуелі: експерт спрогнозував, що буде з нафтою на ринку

Армія США здійснила військову операцію у Венесуелі, затримавши її президента Мадуро. Ця країна має найбільші поклади нафти, але видобуває менше ніж 1% від світової частки. Американці купували у венесуельців цей ресурс, бо їхня нафта дуже густа, вони розводили її своєю більш легкою за консистенцією.

Про це в етері 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов, наголосивши, що деякі американські підприємці були технологічно більше заточені саме на нафту з Венесуели.

Дивіться також Для чого США нафта з Венесуели: ЗМІ розкрили задум Трампа

Чи має Венесуела вплив на нафтові ринки?

Політолог нагадав, що раніше, до того як прийшли до влади диктатори, Венесуела постачала на світові ринки до 3,5 мільйонів барелів. Зараз цифра становить 670, але насправді з них вона мало могла спрямовувати на продаж. Ба більше, держава навіть почала сама закуповувати нафту. Димов наголосив, що Венесуела не є сьогодні конкурентом ні для США, ні для сусідньої Гаяни чи Аргентини.

Вона давно вже не є значущою країною на світових ринках, як і Росія. Якби санкційні пакети проти Росії були застосовані у 2022 році, то ціна на нафту одразу б піднялася. Точно також ми б зараз з вами говорили, як події у Венесуелі на це вплинули. Я не вірю, що ринок в понеділок, коли відкриються торги, якось відреагує,

– озвучив Димов.

Він пояснив свою думку тим, що вплив Венесуели на нафтовий ринок (навіть на регіональний, а не світовий) не є значущим. Адже вона, зі слів політолога, є токсичною.

"Максимум, що я прогнозую суто через політичний складник – це зростання на 0,5 – 0,7 долара за барель. Якщо вона зараз коштує 57 доларів за барель, то може вирости до 57,5. Це прості коливання. Я не дарма проводжу аналогію з Росією. Раніше світ залежав від того, скільки Росія чи Венесуела видобувають і постачають нафти. А зараз ці країни залежать від ринку", – підкреслив Димов.

Політолог підсумував, що режими в країнах, які тримаються на енергоресурсах, не мають майбутнього. Він прогнозує, що режим у Венесуелі зміниться, але їй буде важко відновити вплив на нафтові ринки. Над цим треба буде добре попрацювати.

Зауважте! Військовий оглядач Денис Попович прогнозує, що через ситуацію у Венесуелі вартість нафти може впасти. Він зазначив, що може програтися сценарій, коли США заволодіють венесуельською нафтою, якщо встановлять в країні потрібний їм політичний режим.

Яка зараз ситуація на ринку нафти?