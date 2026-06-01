Вчились ліквідовувати ворожі БпЛА: США та Британія провели військові навчання поблизу Білорусі

США та Велика Британія провели масштабні спільні військові навчання FlyTrap 5.0 поблизу кордону з Білоруссю, відпрацьовуючи сучасні методи протидії безпілотникам у маневреному бою. Основний акцент зроблено на інтеграції систем виявлення, РЕБ і перехоплення дронів.

Про це 31 травня повідомило видання Forbes.

Спільні навчання США та Британії

В Литві на Пабрадському полігоні, що розташований приблизно за 30 кілометрів від кордону з Білоруссю пройшли двотижневі навчання США та Великої Британії FlyTrap 5.0.

Основний акцент навчальних маневрів був зроблений на відпрацюванні сучасних методів протидії ворожим безпілотникам у умовах ближнього маневреного бою.

Під час навчань військові тестували роботу різних технологій для боротьби із дронами. Ідеться про сенсори, системи виявлення, РЕБ, перехоплювачі та наземні роботизовані комплекси.

Загалом перевірили понад 50 технологічних рішень, а виробники мали змогу отримувати зворотний зв'язок просто під час навчань.

Окремо військові випробовували й простіші та дешеві способи знищення безпілотників, включно зі стрілецькою зброєю із спеціальними боєприпасами.

Окрему увагу приділили координації між союзниками, зокрема створенню єдиної системи обміну даними між різними підрозділами та країнами.

Нагадаємо, в середині травня на шведському острові Готланд відбулись військові навчання НАТО, у яких взяли участь близько 18 тисяч військових із 13 країн.

Україну представляло 17 військовослужбовців, які продемонстрували високу ефективність у застосуванні безпілотників. Зауважимо, що в умовних боях українські оборонці декілька разів вивели з ладу шведський танковий підрозділ, через що тренування доводилось перезапускати тричі.