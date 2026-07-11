Проросійські стають проукраїнськими: що зумовлює США змінювати позицію щодо війни

У США досягли згоди щодо законопроєкту про санкції проти Росії. Це доводить, що нарешті ми побачили консенсус зі сторони Сполучених Штатів.

Таку думку 24 Каналу висловив політичний консультант, експерт-міжнародник Гліб Остапенко, зазначивши, що мовиться про дотискання країни-агерсорки не через дипломатичний зв'язок і намагання послабити якийсь тиск, а навпаки – через посилення тиску і відповідну ескалацію.

Що зумовлює США змінювати позицію щодо війни?

Політичний консульнант зауважив, деякі лобісти, які були раніше здебільшого проросійськими, переходять на проукраїнську сторону. Тобто вони реагують на позицію Білого дому.

Це однозначно позитивний сигнал, що навіть деякі MAGA-групи перейшли на сторону, скажімо так, принаймні в плані публічної риторики, на сторону України,

– наголосив він.

Остапенко про позитивні новини з США: дивіться відео

Ліндсі Грем, Річард Блюменталь та інші законодавці і раніше дійсно були на стороні України. Вони намагалися довгий час запевнити Трампа в тому, що необхідно все ж таки вводити відповідні санкції проти Росії. Якщо раніше було послаблення санкцій під час активних бойових дій на Близькому Сході у контексті Ірану, то після саміту чітко видно, як у Вашингтоні обрали спільне бачення подальших кроків.

Зверніть увагу! Сенатори Грем і Блюменталь досягли домовленості з адміністрацією щодо нової версії законопроєкту про санкції проти Росії. Найважливіше – представники Білого дому погодилися з оновленою версією документа.

Остапенко також звернув увагу на те, що зараз оточення Володимира Путіна радить йому вийти з цієї ситуації з огляду на те, що це майже останній момент, коли це можна зробити вигідно і зупинитися по лінії бойового зіткнення. Однак російський диктатор продовжує говорити про бажання захопити Донбас.

На думку політичного консультанта, Україна має "вікно можливостей" у 4 – 5 місяців до грудня 2026 року для тиску на Путіна. Є велика ймовірність, що наступна зима буде складною для обох сторін. Однак саме за цей період буде зрозуміло, чи можна змусити диктатора сісти за переговорний дипломатичний стіл.

Якщо Путін все ж таки обере подальшу ескалацію, то, найімовірніше, весною 2027 року у нього буде менше можливостей для того, щоб "перекрутити" ситуацію на свою користь.