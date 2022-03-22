Росії доведеться відповідати за всі військові злочини, які вона вчинила щодо України. Наші служби вже збирають усі необхідні докази, але над цим працюють не лише вони.

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Докази США

Як повідомив CNN чиновник з Міноборони США, у них є "явні докази" того, що росіяни навмисно та свідомо обстрілювали цивільну інфраструктуру, лікарні та укриття. Також вони мають інформацію про поведінку окупантів, яка також є військовим злочином.

Джерело заявило, що США надають чіткі докази розслідуванням щодо військових злочинів росіян. Чиновник додав – усі атаки окупантів на цивільних не є вибірковими – вони навмисні та сплановані.

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