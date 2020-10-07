Влада США вирішила посилити правила видачі робочих віз типу H-1B, які призначені для висококваліфікованих робітників. Причина такого рішення полягає у тому, що працівники США змушені конкурувати з іноземними спеціалістами, які отримали ці візи.

Після набуття чинності нових правил буде скорочено число "спеціальних професій" для іноземних робітників. Про це повідомляється на сайті міністерства внутрішньої безпеки країни.

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Чому влада США посилює правила видачі віз

Раніше видача віз типу H-1B була призначена для того, щоб дозволити роботодавцям заповнити прогалини у своїй робочій силі та залишатися конкурентоспроможними у світовій економіці. Однак тепер вона розширилася набагато далі цього, часто завдаючи шкоди працівникам США.

Згідно з даними міністерства, у США понад півмільйона віз були використані для переміщення американських робітників. Це призвело до зниження заробітної плати в низці галузей на ринку праці США.

Нові правила поширюються на третину всіх іноземців, які перебувають у США на підставі робочих віз. Правила наберуть чинності через 60 днів після його публікації у Федеральному реєстрі,

– пояснили у міністерстві.

Раніше повідомлялося, що обмеження на видачу віз пов'язано з захистом працівників США в умовах економічної кризи.

Більше про те, що відомо про припинення видачі низки віз для іммігрантів у США – читайте у матеріалі.