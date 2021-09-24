Настроены американцы очень серьезно. В Белом доме прошла встреча лидеров объединения QUAD или просто "четверки", в которое входят США, Индия, Япония и Австралия.

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Как раз эти страны больше всего обеспокоены растущим влиянием Китая в регионе. И то, что это первый раз, когда лидеры стран-участниц QUAD встретились лично, в очередной раз показывает – США концентрируют всё своё внимание именно на Индо-Тихоокеанский регион.

QUAD не является военным союзом

QUAD – это площадка для стратегического диалога. Изначально формат был создан еще в 2007, потом его заморозили, а возобновили уже в 2017 году, при 45 президенте США Дональде Трампе на фоне мощного экономического и военного подъема Китая.

Джо Байден и его администрация продолжают политику сдерживания Поднебесной, а потому и встречи "четверки" переходят на принципиально новый уровень. Остается один вопрос – насколько далеко участники "четверки" смогут зайти в вопросах безопасности?



Байден продолжает политику сдерживания Поднебесной / Фото Getty Images

Дело в том, что сам по себе QUAD не является военным союзом и направлен больше в сторону обсуждения насущных проблем, таких как COVID-19 и изменения климата, а также развития технологий и инфраструктуры.

Возникает вопрос, и как же инфраструктура сможет остановить военную машину Китая? Сам QUAD никак не может стать таким себе региональным НАТО.

Во-первых, этого не хочет Япония, ведь она уверена, что победить в противостоянии с Китаем возможно исключительно при помощи дипломатии.

Во-вторых, Индия попросту не хочет провоцировать Китай. Ведь она имеет общую границу с Поднебесной. Только в середине 2020 года между Индией и Китаем произошли военные стычки, которые привели к смерти 20 индийских солдат. Повторения Индия не хочет.

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Здесь на помощь приходит AUKUS, как раз таки военный союз, недавно созданный между США, Великобританией и Австралией. По сути, "четверка" на 50% состоит из участников AUKUS. Похоже, что эти 2 союза могут прекрасно друг-друга дополнить.

Китайские пропагандисты перешли к прямым угрозам

Китайские СМИ уже вовсю критикуют съезд "четверки" в Белом доме. Они настаивают, что создание таких союзов как QUAD и AUKUS не способствуют региональной безопасности, а наоборот, увеличивают напряженность и разделяют Азию.

Однако в этот раз китайские пропагандисты пошли еще дальше, и перешли к прямым угрозам. Несмотря на истерику со стороны Китая, цели "четверки" все еще довольно расплывчаты. И если так будет и дальше, то та же Австралия начнет попросту терять интерес к формату, и сосредоточится исключительно на целях AUKUS.

Аналитики уверены, что для противодействия этому Вашингтон должен сделать так, чтобы вопросы безопасности оставались одной из важнейших целей "четверки".

В этом формате США могут показать свою другую сторону для стран региона. Ведь многие государства обеспокоены, что Вашингтон зачастую действует силой, а это грозит серьезной дестабилизацией всего региона.

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Конкретно в формате "четверки" Байден, похоже, переходит к той самой беспощадной дипломатии, которую он поставил во главу угла в своем выступлении в ООН. Но не стоит забывать, что он тогда также заявил, что любая дипломатия должна быть подкреплена большой силой.

Вот и получается, что QUAD олицетворяет миролюбивые намерения Вашингтона, а AUKUS является оружием, которое добавит веса этим намерениям.