В американському місті Фінікс волонтери Sunshine Dog Rescue знайшли вагітну собаку біля заправки. На жаль, вона втратила своїх цуценят. Натомість у притулку стала мамою для трьох осиротілих кошенят.

Таку незвичайну історію розповіли працівники місцевого притулку для тварин Sunshine Dog Rescue, передає Arizona news.

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Вони знайшли вагітну Джорджію, таке прізвисько дали собаці, неподалік від однієї з бензоколонок. Тварина перебувала в дуже поганому стані. У притулку вона втратила своїх цуценят. Вони народилися недоношеними і ветеринари не змогли їх врятувати.

За словами засновниці притулку, собака неймовірно важко переживала втрату. Вона відчайдушно намагалася знайти своїх цуценят, зокрема, розірвала вщент матрац, на якому спали малюки.

Працівники Sunshine Dog Rescue вирішили знайти для Джорджії цуценят, адже в тварини ще залишалося молоко. Зоозахисники розмістили відповідне оголошення на своїй сторінці у фейсбуці.

Однак згодом виявилося, що допомоги потребують троє осиротілих кошенят. Працівники притулку спочатку мали побоювання, чи прийме собака малюків. Втім вирішили ризикнути і провели експеримент.



Джорджія прийняла кошенят-сиріт / Фото фейсбук-сторінка Sunshine Dog Rescue

У підсумку між Джорджією та кошенятами майже миттєво встановився сильний зв'язок. Відтак у малечі з'явилася турботлива мати, а у Джорджії – діти, які потребують її піклування.

Собака стала мамою для осиротілих кошенят: відео