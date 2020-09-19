У США відкрили новий штаб НАТО. Командування відповідатиме за безпеку у морському регіоні, де є можлива загроза підводної агресії Росії.

Церемонія з відкриття штабу відбулась у штаті Вірджинія. Керівником командуванням призначили віцеадмірала США Ендрю Люїса, який також очолює Другий флот США, повідомляє "Голос Америки".

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Чим займатиметься новий штаб НАТО

Штаб опікуватиметься так званим регіоном GIUK, де можливе протистояння з Росією на морі. Саме цей регіон, як зазначають в НАТО, може стати проблемним у випадку протистояння між Росією та силами альянсу. РФ може застосувати підводні човни та бойові кораблі. До речі, про можливу підводну загрозу з боку Росії Люїс попереджав ще у 2018 році.

Керівництво забезпечить, аби союзники альянсу були поінформовані про ситуацію в регіоні. Крім цього, Люїс складатиме операційні плани на території від східного узбережжя США до Гренландії, Ісландії, Великої Британії та Арктики та у регіоні GIUK.

Чому штаб створили саме зараз

Експерт з морської стратегії Канадського інституту міжнародних відносин Тімоті Чой пов'язує створення штабу зі збільшенням військової присутності Росії на морі. За його словами, в регіоні GIUK та в Атлантичному океані зосереджена велика кількість підводної техніки РФ. Тож НАТО вважає, що це може виявитись предметом суперечки. Альянс відчуває необхідність координувати дії країн по обидва боки Атлантичного океану.