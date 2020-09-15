На всіх військових полігонах України та в акваторіях Чорного й Азовського морів упродовж 22 – 25 вересня триватимуть масштабні стратегічні навчання разом із військовослужбовцями країн-членів НАТО. Йдеться про навчання за участю військових зі США та Великої Британії під назвою "Об’єднані зусилля-2020".

Цікаво, що дати проведення навчань обирали з огляду на накопичення російських військ на кордоні України для своїх навчань – "Кавказ-2020". Зауважимо, що орієнтовно в цей же час проходитимуть спільні навчання білоруських і російських військових.

Що про це відомо До Білорусі прибули російські десантники: що про це відомо

Вишкіл українських військових із міжнародними союзниками має продемонструвати готовність армії до надання гідної відсічі в разі спроб з боку Росії загострити ситуацію, вважають у Міністерстві оборони України.

Що відомо про навчання "Об’єднані зусилля-2020":

У них візьмуть участь військові підрозділи збройних сил США і Великобританії, а за їх проведенням спостерігатимуть до 200 іноземних інструкторів, військових радників і спостерігачів.

Особливістю навчань стане їх міжнародний характер. Вперше до проведення стратегічного командно-штабного навчання будуть залучені військові підрозділи збройних сил країн-членів НАТО: США, Великобританії для спільного виконання навчально-бойових завдань, радники Представництва НАТО в Україні, представники офісу зв'язку НАТО в Україні, також інструктори, військові радники, спостерігачі від США, Великобританії, Німеччини, Литви та Польщі.

Ротна тактична група десантно-штурмової бригади Великобританії братиме участь в комплексі тактичних і тактико-спеціальних навчань. Вона спільно з підрозділами десантно-штурмових військ ЗСУ буде відпрацьовуватиме висадки і захоплення плацдарму, подолання водних перешкод на десантно-переправних засобах тощо.

Британська ротна тактична група прибуває в Україну шляхом перекидання по повітрю за допомогою військово-транспортних літаків. Військові десантуватимуть зі зброєю та спорядженням на полігони ЗСУ в районі проведення відповідних навчань.

До артилерійських систем, танків, бойових кораблів й авіації залучатимуть і зразки техніки, які нещодавно взяли на озброєння ЗСУ. Це новітні комплекси "Нептун", "Вільха", безпілотні ударні літальні комплекси "Байрактар".

Одночасно зі стратегічними командно-штабними навчаннями передбачається проведення інших багатонаціональних навчань та заходів за участю підрозділів країн-членів НАТО і країн-партнерів, зокрема:

українсько-американське навчання Rapid Trident,

навчально-бойовий політ стратегічних бомбардувальників військово-повітряних сил США з імітацією завдавання ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури і морських цілях,

тренування повітряно-тактичної групи сил спеціальних операцій Збройних сил США в Європі з відпрацюванням спільних завдань з підрозділами сил спеціальних операцій ЗСУ.

планові заходи підготовки із залученням інструкторів тренувальних місій UNIFIER, JMTG-U і ORBITAL.

Зверніть увагу! Влітку 2020 року низка західних військових експертів, а також українська розвідка допустили, що Росія може здійснити нове вторгнення в Україну з окупованого Криму.



Тоді казали, що напасти агресор може навіть у вересні, під час навчань "Кавказ – 2020". Мовляв, головною метою окупантів стане можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.