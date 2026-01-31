США уклали контракт на обслуговування винищувачів F-16: чому це важливо для України
- США уклали контракт на обслуговування українських винищувачів F-16 до 2029 року, Пентагон оплачуватиме послуги європейській компанії.
- Роман Світан розповів, що обслуговування досить дороге, тому для України важливо, що США пам'ятають про авіаційні потреби України.
США підписали угоду для обслуговування українських винищувачів F-16 до 2029 року на суму понад 200 мільйонів доларів. У такий спосіб Україна зможе використовувати літаки вже з "начинкою".
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що обслуговування досить дороге. Завдяки Пентагону ним для України будуть займатись у Європі.
Чому Україні важливий контракт США на обслуговування F-16?
Полковник запасу ЗСУ пояснив, що F-16, які передають Україні – це фактично "літальне тіло", а важливі вже подальші кроки – як його будуть комплектувати.
Тобто сам по собі літак – це крило, двигун, авіаційна гармата та певна кількість підвісок, куди вже потрібно кріпити озброєння, яке він може підняти.
Все це, тобто обслуговування літака, коштує. В Європі є сертифікована фірма, але вона робить це за гроші. Їх буде давати Пентагон. Дякуємо американцям, що не забули за нашу авіацію,
– наголосив Світан.
Довідка. 30 січня компанія Sabena Aerospace Engineering з Бельгії отримала контракт від США на суму майже 236 мільйонів доларів для підтримки винищувачів F-16. Зокрема, угода передбачає і підтримку матеріально-технічного забезпечення для таких українських літаків.
Які цілі збиває Україна за допомогою F-16?
- Генерал-лейтенант ПС США у відставці Девід Дептула розповів, що українські пілоти неймовірно ефективно використовують отримані F-16. Завдяки цій авіації Україні вдалось знищити велику кількість російських дронів, які атакують українські міста та села.
- Раніше в Defence Express повідомили, що Україна могла отримати ракети APKWS II до своїх F-16 для збиття "Шахедів". Ці ракети є набагато дешевшими, ніж ні, які застосовували раніше, що вигідно для нашої країни.
- Тим часом пілот Королівських ВПС у відставці, військовий аналітик Sky News Шон Белл зауважив, що Україна може збивати за допомогою винищувачів і російські ракети. Однак для цього треба застосовувати теплові ракети або радіолокаційні, але в Україні їх небагато.