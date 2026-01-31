США уклали контракт на обслуговування винищувачів F-16: чому це важливо для України

США підписали угоду для обслуговування українських винищувачів F-16 до 2029 року на суму понад 200 мільйонів доларів. У такий спосіб Україна зможе використовувати літаки вже з "начинкою".

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що обслуговування досить дороге. Завдяки Пентагону ним для України будуть займатись у Європі.

Дивіться також Безжалісні удари по росіянах тривають: ЗСУ уразили ЗРК "Оса" та низку логістичних об'єктів

Чому Україні важливий контракт США на обслуговування F-16?

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що F-16, які передають Україні – це фактично "літальне тіло", а важливі вже подальші кроки – як його будуть комплектувати.

Тобто сам по собі літак – це крило, двигун, авіаційна гармата та певна кількість підвісок, куди вже потрібно кріпити озброєння, яке він може підняти.

Все це, тобто обслуговування літака, коштує. В Європі є сертифікована фірма, але вона робить це за гроші. Їх буде давати Пентагон. Дякуємо американцям, що не забули за нашу авіацію,

– наголосив Світан.

Довідка. 30 січня компанія Sabena Aerospace Engineering з Бельгії отримала контракт від США на суму майже 236 мільйонів доларів для підтримки винищувачів F-16. Зокрема, угода передбачає і підтримку матеріально-технічного забезпечення для таких українських літаків.

Які цілі збиває Україна за допомогою F-16?