Перші дебати кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена були неоднозначними та провокативними. Опоненти постійно перебивали один одного та запам'яталися низкою взаємних образливих закидів. Попри це, другий тур дебатів таки відбудеться.

Президент США Дональд Трамп заявив, що візьме участь у другому раунді дебатів з кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом. Про це повідомила речниця Білого дому Кейлі Макенані у твіттері.

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Водночас Трамп бажає змінити модератора дискусії.

Президент учора чітко заявив, що єдиний шлях до чесних дебатів – зміна модератора. Він хоче проведення дебатів, планує брати участь, але хоче чесних правил, чесного обміну, а не того, щоб правила покривали конкретного кандидата та його здатності,

– заявила Макенані.

Чим запам'ятався перший тур дебатів Трампа і Байдена

Під час своєї промови Байден зосередився на тому, щоб показати Трампа непридатним для перебування на посаді очільника США, назвавши його "цуценям" президента Росії Володимира Путіна. А також звинуватив Трампа у спробах посіяти расові розбрати.

зосередився на тому, щоб показати Трампа непридатним для перебування на посаді очільника США, назвавши його "цуценям" президента Росії Володимира Путіна. А також звинуватив Трампа у спробах посіяти расові розбрати. Натомість Трамп публічно поставив під сумнів ментальну гостроту та витривалість свого 77-річного конкурента. Нагадаємо, що Трамп лише на 3 роки молодший за Байдена. Крім цього, Трамп часто перебивав свого опонента та намагався збити його з думки.

публічно поставив під сумнів ментальну гостроту та витривалість свого 77-річного конкурента. Нагадаємо, що Трамп лише на 3 роки молодший за Байдена. Крім цього, Трамп часто перебивав свого опонента та намагався збити його з думки. Опитування телеканалів CNN та CBS News показали, що на перших дебатах краще себе проявив Джо Байден. Попри це, дебати вже охрестили "національною ганьбою".

Зауважимо, що вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден є головним суперником чинного президента країни Дональда Трампа.