Кандидати в президенти США Дональд Трамп та Джо Байден вперше зійшлися на традиційних передвиборчих дебатах у Клівленді. Опоненти постійно перебивали один одного та запам'яталися низкою взаємних образливих закидів. Фахівці це дійство уже охрестили "ганьбою для Америки".

Сайт 24 каналу зібрав реакцію іноземних медіа на подію.

Деталі: Дебати Трампа й Байдена – кандидатів у президенти США: відео і головні теми

Політичний еквівалент "битви їжею"

У дискусії, яка була політичним еквівалентом "битви їжею", переможцем став чоловік, який виявився найменш облитим помиями. Ним став Джо Байден. Хоча б тому, що основною метою його було довести американцям, що він може утриматися під тиском, незважаючи на вік. Він мусив показати, що міг би, метафорично кажучи, отримати пиріг в обличчя і зберігати при цьому спокій. Так коротко описує хід дебатів журналіст ВВС.

Проте Байден відповідав цьому стандарту лише частково: Трамп постійно перебивав та провокував опонента, рідко даючи шанс сказати щось таке, що могло б негативно вплинути на його власний рейтинг.

Якою буде ця дискусія, було зрозуміло з самого початку. Завданням Дональда Трампа було "розворушити" Джо Байдена. І він планував це робити, постійно перебиваючи – за підрахунками CBS News, Трамп робив це загалом 73 рази.

Це призвело до серії хаотичних обмінів репліками, зокрема Трамп ставив під сумнів інтелект Байдена, а Байден називав Трампа клоуном. Крім того, лідер демократів час від часу звертався безпосередньо до глядачів, дивлячись прямо у камеру, та запитував: "Ви справді вірите у те, що Трамп вам говорить?".

"За 47 місяців я зробив більше, ніж ви зробили за 47 років", – сказав Трамп віце-президенту. Байден відповів дещо пізніше: "За цього президента ми стали слабшими, більш хворими, біднішими, більш розділеними та жорстокішими".

Однією з цілей Трампа під час цих дебатів, як і протягом усієї кампанії, було намалювати Байдена, як прихильника лівого крила своєї партії.

Історія про те, що Трамп ухилявся від сплати податків, у неділю ввечері стала вибухом – президент роками це приховував. Політологи та прогнозисти задавались питанням, як Трамп впорається з цим під час дебатів. Президент вміло відбив атаку.



Трамп 73 рази перебив свого опонента / Фото Getty Images



Заключним сегментом дебатів було питання безпеки виборів та занепокоєння щодо того, що вони не будуть вільними та справедливими. Трамп засумнівався у тому, що голосування поштою є чесним і не виключив, що може не прийняти результати виборів. Байден своєю чергою закликав підрахувати всі бюлетені та пообіцяв поважати результат виборів, коли буде визначено переможця. Здавалося, він мав зробити ще кілька заяв на завершення. Але Трамп знову перебив його, і тоді Уоллес оголосив, що дебати закінчені.

Це був раптовий кінець цього хаотичного вечора, який навряд чи можна назвати дебатами у будь-якому традиційному розумінні цього слова. Це було настільки заплутаним безладом, що здається малоймовірним, що мало хтось із американців змінив свою думку щодо кандидатів. Модерація цієї престижної події, можливо, була найгіршою роботою в Америці цього дня.

Гарячий безлад

З Америкою повелися жорстоко, зазначає New York Post. Довгоочікуваний поєдинок відбувався в умовах глибокого розколу в країні і мав потенціал стати прояснювальним моментом. Натомість це був безформний провал. Навіть гірше – це дратувало. Ні кандидати, ні модератор Кріс Уоллес не виправдали себе.

До теми Трамп VS Байден: як пройшов перший поєдинок кандидатів?

Джо Байден був досить гострим, хоча покладався на нотатки. Він точно не підняв планку прихильності своїми закликами, по черзі називаючи президента Трампа клоуном, брехуном і расистом.

Проте основна частина звинувачень лунала з уст Трампа, який склав чіткий план і виконав його бездоганно. На жаль, це був дуже поганий план. З самого початку президент вирішив розворушити Джо Байдена, рідко дозволяючи колишньому віце-президенту закінчити два речення поспіль. Іноді його вставки були розумними, але здебільшого вони змушували його виглядати грубіяном.

Чесно кажучи, я був здивований підходом Трампа. Це був приклад відсутності стратегії. Він перебив його навіть тоді, коли Байден "спіткнувся", що призвело до того, що той виплутався і вирвався з риторичних бур'янів,

– пише автор.

Зрідка план Трампа все ж спрацьовував. Так, коли Джо Байден намагався згадати про свого покійного сина Бо, який служив у Збройних силах США, Трамп його перебив і почав говорити про Гантера Байдена, який "отримував мільйони з бізнесу в Китаї, Україні та Росії, коли його батько обіймав посаду віце-президента США". Джо зміг лише сказати, що це неправда. Але це правда. Ми це знаємо. Записи є загальнодоступними. Єдине, що ми не знаємо напевне – чи Джо Байден це схвалював.

Структура дебатів була відсутня, оскільки не було чітко визначеного часу для кожного кандидата, щоб той міг відповісти на напади іншого. Ця особливість стала настільки звичною на дебатах, і її відсутність позбавила глядачів ключових порівнянь. Модератор Уоллес задавав хороші питання, але був занадто стриманий, щоб "копати глибше".

Якщо дебати взагалі якось вплинуть на процес, це дасть Байдену скромний стрибок. Знову ж таки, більшість виборців заявляють, що прийняли рішення і змінити динаміку буде складно.

Пляму буде видно ще довгі роки

У вівторок ввечері перші президентські дебати стали майже недосяжними: природна реакція людини – знизити звук, здригнутися і відвести погляд – часто брала гору. Ті, хто наполегливо спостерігав, були винагороджені в збоченій формі: вони були свідками історії. Процес був епічним видовищем, новим водяним знаком національної ганьби. Пляму буде видно ще довгі роки. Так описує те, що відбувалося, Politico.

Загальні дебати на виборах, які постійно проводять з 1960 року та які є інституційною складовою з 1976 року, до цього вівторка були одним із небагатьох вимірів суспільного життя країни, які несуть певну ауру урочистості. Це змінилося у початкові моменти дебатів у Клівленді.



Байден назвав Трампа клоуном та расистом / Фото Getty Images

Немає загадки, чому так сталося. Трамп явно прибув, щоб зруйнувати офіційні правила дебатів. У численних пунктах його гучні перебивання були неперервними. Так само, як і його спади, включаючи глузування з успіхів Байдена в коледжі 56 років тому: "Ти був найгіршим, або майже найгіршим у своєму класі". Він також згадав про проблеми з наркотиками Гантера Байдена.

Напад Трампа залишив Байдену вибір. Він міг зробити контраст, намагаючись виглядати терплячим і ввічливим. Часом він це робив. Або він міг би спробувати пройнятися духом вечора – у тому, що часто звучало, як суперечки в барі, коли бармен намагається вирішити: чи всі самі заспокояться, чи йому слід зателефонувати до копів.

Коли дебати закінчились, модератор Уоллес із сумною посмішкою зауважив: "Це тривало півтори години".

У певному сенсі це може бути цікаво – спостерігати, як політики відкидають усі вдавання і починають кидати власні відходи один на одного, як примати в зоопарку. Але напруженість і невгамовне хамство швидко перестали бути цікавими і стали просто гнітючими. Частково тому, що серед цього шквалу було лише декілька уривків із стійкою узгодженістю, в яких висвітлювалася справжня розбіжність між кандидатами.

Важко уявити, як цей вечір міг би бути більш неповажним до виборців або більш незручним поглядом на стан американської політичної культури в той момент, коли репутація країни у світі вже зазнає серйозних викликів. Сукупно це було просто дискомфортно спостерігати: як випадкове відкриття дверей кімнати, всередині якої оголена людина – просто відведіть погляд і вийдіть.

Потворне видовище

Financial Times пише, що перші дебати кандидатів у президенти США перетворилися на потворне видовище, де Дональд Трамп неодноразово перебивав Джо Байдена, а кандидат від Демократичної партії у відповідь називав президента расистом і наказав йому "замовкнути".

У низці різких "обмінів люб'язностями" Трамп відмовився засуджувати супремасистські групи білих, припустив, що може не прийняти результати виборів і зобразив Байдена прихильником лівих, який боїться засудити антифашистських демонстрантів.

Модератор Кріс Уоллес з Fox News, здавалося, втратив контроль над дебатами і часто апелював до спокою, коли обидва кандидати сперечалися. Однак провідні коментатори обох сторін заявляли, що президентські дебати, ймовірно, ніколи не були такими хаотичними.

Трамп прийшов на дебати, відстаючи від Байдена за результатами національних опитувань. Ставлячи під сумнів ментальну гостроту та витривалість свого 77-річного конкурента, 74-річний Трамп намагався вибити Байдена з рівноваги, часто перебиваючи, хоча і не завжди отримував бажаний ефект.

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"Люди, ви хоч уявляєте, що робить цей клоун?", – зазначив Байден спочатку, а пізніше пішов далі, сказавши до опонента: "Замовкни, чоловіче!".



Експерт з питань політики Університету Вірджинії Ларрі Сабато заявив, що подібного не бачив за шість десятиліть спостереження за президентськими дебатами:

Я спостерігав за кожними президентськими дебатами в прямому ефірі з 1960 року. Ніколи не було гіршого виступу, ніж у Трампа. Він вибухнув. Ще одні президентські дебати в жовтні слід скасувати. Ви не можете вести дебати, якщо на сцені Дональд Трамп.

Байден своєю чергою зосередився на тому, щоб показати Трампа непридатним для перебування на посаді очільника США, назвавши його "цуценям" президента Росії Володимира Путіна, "найгіршим президентом, якого коли-небудь мала Америка" та звинуватив його у спробах посіяти расові розбрати. На що Трамп відповів, що Байден навіть не може вимовити "правоохоронні органи", оскільки боїться втратити радикальних прихильників.

Приниження для США

Трамп збентежив свою країну і себе, пише Bloomberg.

Дебати, як правило, корисні з двох причин: вони є ритуалом демократії і гучним місцем для обіцянок. Дебати за участю Трампа ледве відповідають будь-якому з пунктів.

"Поєдинок у Клівленді" мав мало цілей, крім демонстрації непридатності президента до посади. Я спостерігав за багатьма дебатами на загальних виборах президента. Вперше я витратив більшу частину часу, сподіваючись, що подача іноземним державам якось відключена, тому що те, що ми бачили у вівторок ввечері, було глибоко незручним для нації,

– зазначив колумніст видання.

Байден теж не зовсім демонстрував етикет. Він багато разів перебивав опонента (хоч і не так часто, як це робив Трамп) і, звісно, не виявляв поваги до чинного президента. Лідер демократів ніколи не вмів дискутувати, але він досвідчений. На відміну від Трампа, він виконує домашнє завдання: чи то для дебатів, чи у випадку управління. І це видно.

Якщо ви – виборець, який хотів чітко зрозуміти, куди кожен кандидат хоче привести країну – вам не пощастило. Хто виграв дебати, залежить від того, де стояли кандидати на початку. Якщо Байден випереджає Трампа, як загалом показують опитування, то останньому потрібні були дебати, щоб змінити хід перегонів. Але цього не відбулося.

Перша зустріч Джо Байдена з Дональдом Трампом нічого не змінила, окрім того, що принизила гідність країни.