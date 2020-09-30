Перший раунд президентських дебатів між Джо Байденом та Дональдом Трампом відбувся в атмосфері гострих суперечок. Згідно з опитуваннями CBS, більшість глядачів протягом дебатів відчували роздратування.

Дебати відбувались з врахуванням пандемії: без повністю заповненого залу, та із дотриманням соціального дистанціювання. Серед питань, піднятих на дебатах – призначення нової верховної судді, подолання пандемії, расова нерівність, економіка, податкові декларації та інші, – пише Остап Яриш для Голосу Амерки.

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Дебати кандидатів у президенти США: як це було?

Відповідаючи на питання про боротьбу з пандемією у США, Джо Байден звинуватив Дональда Трампа у бездіяльності.

Президент не має жодного плану. Ще у лютому він знав, наскільки це серйозна криза. Він знав, що це смертельна хвороба. Він сказав, що не попередив людей, бо не хотів, щоб американці панікували. Люди не панікували, це він панікував,

– сказав Джо Байден.

Натомість Дональд Трамп відповів, що за правління демократів ситуація була б катастрофічною. "Якби ми послухали вас, країна б залишилася широко відкритою. Це вина Китаю. Цього ніколи не мало статися". Президент додав, що демократи виступали проти закриття кордонів.

Серед іншого, модератор дебатів Кріс Уоллес підняв питання податкових декларацій Трампа. Напередодні дебатів New York Times опублікували розслідування – журналісти стверджують, що протягом 10 років до свого президентства Дональд Трамп не сплачував податків на доходи.

Кріс Уоллес запитав: "Чи правда, що в в 2016 і в 2017 ви заплатили по $750 податку на доходи?" Дональд Трамп відповів: "Я заплатив мільйони доларів податків, мільйони доларів. І ви скоро це побачите".

Як і передбачали оглядачі, загалом Дональд Трамп обрав тактику наступу. Протягом дебатів він перебивав Джо Байдена і не давав йому завершити думку. Протягом одного з таких моментів Джо Байден попросив, президента США "заткнутися".

То хто ж переміг?

Оглядачі відзначають, що модераторові, журналістові Крісу Уоллесу, було складно контролювати ситуацію. Думки щодо того, хто переміг на дебатах, розділились.

Професор політології Стенфордського університету Ларрі Даймонд написав: "Це були найгірші президентські дебати в історії США. Ще одне свідчення того, що Трамп не поважає жодних правил, і не має цивілізованості чи поваги до демократії. Було огидно спостерігати за цим видовищем зі знущаннями. Розгніваний, авторитарний президент, який не погодиться прийняти результати виборів".

This was the worst presidential debate in US history another indication that Trump respects no rules and has no civility or respect for democracy. It was repulsive to watch this bullying spectacle. An angry, authoritarian President who won’t commit to accept the election results. — LarryDiamond (@LarryDiamond) September 30, 2020

Натомість дослідниця Hudson Institute Ребекка Гайнріхс вважає, що Дональд Трамп показав себе добре. "Я думаю, що він був добре підготовлений. В тому числі щодо тем, брендингу та конкретних деталей. Найсильніше він показав себе на питанні про Верховний суд, а також своїй лінії про відбудову. Я думаю, перебивання було перебором, і очікую помітного коригування в наступних дебатах".

I think he was well prepared.- including on themes/ branding and on specific details. He was strongest on SCOTUS and his riff on rebuilding. I think the interrupting was too much (based on my own glance at MidWest social media) and expect a noticeable adjustment in next debate. — Rebeccah Heinrichs (@RLHeinrichs) September 30, 2020

Помітно, що згідно з опитуваннями CBS, більшість глядачів відчували себе роздратовано в ході дебатів.

How did the debate make voters who watched feel?

Far more felt annoyed than informed. pic.twitter.com/eJHiTS9oCT — CBS News Poll (@CBSNewsPoll) September 30, 2020

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7 жовтня відбудуться дебати між кандидатами у віцепрезиденти США: Майком Пенсом та Камалою Гарріс. Другий раунд президентських дебатів між Дональдом Трампом і Джо Байденом відбудеться 15 жовтня.