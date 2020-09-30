"Щеня Путіна" та "клоун": Байден і Трамп влаштували словесну битву на дебатах
Під час дебатів кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена опоненти не добирали слів і між ними спалахнула словесна суперечка. Зокрема, Байден назвав Трампа "щеням Путіна".
Відео дебатів транслювали у прямому ефірі провідні світові ЗМІ. Сьогодні відповідні записи можна знайти в мережі, передає 24 канал.
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Словесна перепалка Трампа та Байдена: подробиці
Що говорив Байден
За його словами, Трамп "навіть не може сказати йому що-небудь про винагороду за голови американських солдатів". (Мовиться про інформацію газети New York Times, журналіси якої в одному з матеріалів стверджували, що Росія вступила в змову з бойовиками в Афганістані та пропонувала їм гроші за вбивство солдатів армії США).
Політик додав, що стикався з Путіним і "дав йому зрозуміти, що не піде на його хитрощі".
Під керівництвом цього президента (Трампа – 24 канал) ми стали слабшими, біднішими, більш роз'єднаними та більш жорстокими,
– наголосив кандидат від демократів.
Також він назвав Трампа "найгіршим президентом в історії США", "клоуном", "брехуном" і звинуватив його в розпалюванні расистських настроїв.
Водночас демократ зазанчив, що збирається визнати будь-які результати голосування.
Як на закиди Байдена реагував Трамп
Чинний американський президент постійно перепиняв свого суперника на дебатах, засумнівався в його розумових здібностях і назвав роботу його сина Хантера в Україні проявом корупції.
А на звинувачення в тому, що він довгі місяці недооцінював коронавірус, що призвело до великої кількості жертв, Трамп заперечив, що, якби президентом був Байден, рахунок жертв йшов би на мільйони, а економіку країни була б зруйновано.
Водночас Трамп знову ухилився від прямої відповіді на питання, чи визнає він результати виборів у разі свого програшу.
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Дивіться відео дебатів за участю Трампа та Байдена
Вибори президенти США 2020: головне
- Бйдена обрали кандидатом на посаду американського президента 18 серпня на з’їзді Демократичної партії. Байдена підтримали 1995 делегатів.
- Також його кандидатуру підтримує Барак Обама.
- Якщо Байден очолить США, то віцепрезиденткою стане Каміла Гарріс. За її кандидатуру також проголосували на вищезазначеному з’їзді демократів.
- Головним суперником Байдена на виборах буде чинний американський президент Дональд Трамп. Його обрали кандидатом від республіканців на з’їзді партії 24 серпня.
- Основне голосування заплановано на 3 листопада 2020 року. Це будуть 59 президентські вибори у Сполучених Штатах.
- Через спалах коронавірусу кандидати відмовились від класичної кампанії: скасовано мітинги та зустрічі з виборцями.
- Проголосувати на виборах, імовірно, можна буде й поштою. Але таку ініціативу критикує Трамп, аргументуючи це загрозою фальсифікацій.
- Проте вже точно відомо, що проголосувати на цих виборах можна буде українською.