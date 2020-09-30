Під час дебатів кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена опоненти не добирали слів і між ними спалахнула словесна суперечка. Зокрема, Байден назвав Трампа "щеням Путіна".

Відео дебатів транслювали у прямому ефірі провідні світові ЗМІ. Сьогодні відповідні записи можна знайти в мережі, передає 24 канал.

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Словесна перепалка Трампа та Байдена: подробиці

Що говорив Байден

За його словами, Трамп "навіть не може сказати йому що-небудь про винагороду за голови американських солдатів". (Мовиться про інформацію газети New York Times, журналіси якої в одному з матеріалів стверджували, що Росія вступила в змову з бойовиками в Афганістані та пропонувала їм гроші за вбивство солдатів армії США).

Політик додав, що стикався з Путіним і "дав йому зрозуміти, що не піде на його хитрощі".

Під керівництвом цього президента (Трампа – 24 канал) ми стали слабшими, біднішими, більш роз'єднаними та більш жорстокими,

– наголосив кандидат від демократів.

Також він назвав Трампа "найгіршим президентом в історії США", "клоуном", "брехуном" і звинуватив його в розпалюванні расистських настроїв.

Водночас демократ зазанчив, що збирається визнати будь-які результати голосування.

Як на закиди Байдена реагував Трамп

Чинний американський президент постійно перепиняв свого суперника на дебатах, засумнівався в його розумових здібностях і назвав роботу його сина Хантера в Україні проявом корупції.

А на звинувачення в тому, що він довгі місяці недооцінював коронавірус, що призвело до великої кількості жертв, Трамп заперечив, що, якби президентом був Байден, рахунок жертв йшов би на мільйони, а економіку країни була б зруйновано.

Водночас Трамп знову ухилився від прямої відповіді на питання, чи визнає він результати виборів у разі свого програшу.

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