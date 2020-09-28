Трамп роками не платив податки: як це вплине на президентські перегони
Президент США Дональд Трамп нібито 10 років не сплачував федеральний прибутковий податок. Далі читайте російською мовою.
Махинации Трампа
New York Times раздобыла налоговые декларации президента Дональда Трампа с 2000 по 2017 год и опубликовала результаты своего исследования. В основном подтвердилось то, о чем можно было догадываться раньше. Картина складывается малоприятная – президент практически никогда не платил подоходный налог, используя для этого сотни разных схем и бизнесов, практически на всех своих бизнесах терял деньги и, по всей видимости, не миллиардер. Тем не менее, на ходе избирательной гонки это не скажется.
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В последние двадцать лет основной заработок Трампа был связан с передчей, которую он вел NBC, Apprentice. Там он заработал 400+ миллионов долларов. Эти деньги он инвестировал, вместе с займами, в разные бизнесы, на которых терял деньги. Потерянные в бизнесе деньги он использовал для того, чтобы минимизировать налоги. То есть такая бизнес империя, в которой крутятся ежегодно сотни миллионов долларов и теряются десятки.
Судя, в целом, с учетов долгов (и без учета его бренда, который сейчас может стоить, не знаю, миллиард), Трамп в минусе на несколько сот миллионов долларов.
Из небольших деталей. Уже много лет высказываются подозрения, что в империю Трампа вложены какие-то существенные деньги "российского происхождения" и что этим, мол, объясняется его дружелюбные высказывания в адрес президента Путина. Никаких следов этих денег в налоговых декларациях последних двадцати лет не обнаружено.
Есть следы того, что разные олигархи из коррумпированных стран и лоббисты переплачивали в 2016-17 году за услуги его отелей или гольф-центров, но суммы там смешные (по меркам российского чиновника средней руки), 1-5 миллионов.
Как это повлияет на президентские выборы в США?
На избирательную кампанию это, я считаю, особенно не повлияет, потому что в этом году, в отличие от многих предыдущих, очень мало "неопределившихся". Перевес Байдена в 7-8% в национальных опросах и 3-4% в "штатах, где идет реальная борьба" как установился в начале мае, так и не меняется.
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Те, кто собирался голосовать против Трампа, от публикации NYT только утвердятся в своем мнении, сторонники Трампа, конечно, не станут принимать ее во внимание. Независимые же – та треть избирателей, чьи голоса все решают – увидят в статье то, что они знали раньше, просто без документального подтверждения. Так что избирательнх последствий у этого мега, по меркам меди, события не будет.