Здавалося б, чергова телефонна розмова двох президентів. Але насправді зараз відбувається дещо значно цікавіше. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Поки Трамп може знову сідати за телефонну розмову з Путіним, американський Конгрес фактично говорить Білому дому: досить розмов. Час діяти. І це дуже важливий сигнал.

Росію хочуть позбавити грошей

Минув майже місяць після того, як Трамп підписав масштабний санкційний закон проти Росії. І що ми бачимо? Публічних масштабних кроків щодо його реалізації досі немає.

Саме це й почало дратувати сенаторів.

Демократка Джин Шахін та республіканець Роджер Вікер – люди, які безпосередньо брали участь у просуванні санкційного пакета, – вимагають від адміністрації Трампа нарешті використати інструменти, які Конгрес їй дав. І йдеться не про символічні санкції.

Американці хочуть бити по російському "тіньовому флоту" – сотнях танкерів, які перевозять нафту та допомагають Кремлю обходити обмеження. Бо поки Росія продає нафту, вона має гроші. Поки вона має гроші – вона може купувати ракети, дрони, комплектуючі та платити своїм військовим. А отже, санкції без реального перекриття цих каналів залишаються лише папером.

"Або зі США, або з Росією"

Ще цікавіше – американські сенатори пропонують поставити іноземні банки перед дуже простим вибором: або ви працюєте зі Сполученими Штатами, або допомагаєте Росії обходити санкції. Одночасно – не вийде.

Особливу увагу вони звертають на фінансові структури в Китаї та Киргизстані, через які, за їхніми словами, можуть проходити величезні російські кошти.

І ось тут для Кремля починається справжня проблема.

Москва навчилася обходити санкції. Навчилася створювати компанії-прокладки, використовувати посередників, змінювати маршрути та ховати походження грошей. Але якщо Вашингтон почне карати не лише Росію, а й тих, хто допомагає їй обходити обмеження, ситуація може дуже швидко змінитися.

Є ще одна небезпека

Сенатори говорять не лише про нафту та гроші. Вони закликають адміністрацію Трампа перекрити Росії доступ до західних технологій та електроніки, які використовуються у війні.

Окремо вони звертають увагу на російську супутникову систему. Україна попереджає: Москва може використати її для наведення ударів у реальному часі.

Тобто Росія намагається отримати ще один інструмент для війни, а США мають можливість спробувати цьому завадити. Питання лише в одному: чи захоче Трамп це зробити?

І ось тут повертаємося до Путіна

Зараз ми маємо дуже дивну картину. З одного боку – Трамп, який знову може поговорити з російським президентом. З іншого – американський Конгрес, який буквально підштовхує його до максимально жорстких дій проти Росії.

І це вже не просто суперечність. Це вибір.

Трамп може знову спробувати домовитися з Путіним. А може показати Кремлю, що за відсутності реального бажання закінчувати війну Росія отримає не черговий дипломатичний сигнал, а дуже болючий економічний удар. Бо Путін чудово розуміє тільки силу. Ми це бачили вже багато разів.

Коли Захід демонструє слабкість – Кремль сприймає це як запрошення йти далі. Коли Захід підвищує ціну агресії – у Москві починають нервувати.

Тому зараз для України важливий не сам факт того, чи поговорять Трамп і Путін. Важливо інше: що Трамп зробить після цієї розмови. Якщо знову будуть лише слова – Путін це переживе. А от якщо за словами підуть санкції, удари по "тіньовому флоту", фінансових мережах і технологічних каналах Росії – тоді Кремлю доведеться рахувати вже зовсім іншу ціну війни.

І саме цього зараз від Трампа вимагають у Вашингтоні – не ще однієї розмови, а дій.