Здійснив найуспішніше ювелірне пограбування в історії: у США випадково депортували злочинця

У 2022 році в Каліфорнії здійснили ювелірне пограбування, яке федеральна влада назвала найбільшим в історії США. Одного із семи чоловіків, обвинувачених у причетності до пограбування, Джесона Нелона Пресілью Флореса, депортували до Еквадору.

Злочинця депортували без відома федеральних прокурорів, що фактично унеможливило проведення судового розгляду щодо нього. Про це розповіли в The New York Times.

Що відомо про депортацію ювелірного грабіжника?

У 2022 році злочинці викрали коштовності на суму близько 100 мільйонів доларів, зокрема діаманти, рубіни, смарагди, золото та люксові годинники, після того, як відстежили інкасаторський броньований автомобіль Brink’s. Втім, судовий розгляд зірвали, адже ICE намагається депортувати більше осіб, обвинувачених у злочинах, іноді ще до завершення їхніх справ.

Адвокат Флореса звернувся до суду з вимогою закрити справу, зазначивши, що уряд сам відмовився від кримінального переслідування, депортувавши підсудного. Він також вказав, що після того, як суд дозволив звільнення Флореса під заставу, імміграційна служба ICE одразу взяла його під варту. Прокурори заявили, що цивільна імміграційна процедура формально відокремлена від кримінального переслідування. За їхньою позицією, Флорес фактично обрав депортацію замість ризику відбувати тривалий тюремний строк у США.

Юристи зазначають, що на тлі жорсткішої імміграційної політики депортація обвинувачених до завершення судових процесів стає дедалі поширенішою. Це, за словами експертів і прокурорів, позбавляє потерпілих можливості отримати справедливість і завершення справи.

Один із ювелірів, що постраждав від пограбування, заявив, що ситуація залишає його в юридичній невизначеності та підриває віру в систему правосуддя, оскільки викрадені коштовності були результатом багаторічної роботи.

Які останні новини про пограбування?