Американські вчені клонували коня Пржевальського. Перше успішно клоноване лоша народилося 6 серпня у ветеринарному закладі в Техасі.

Лоша є клоном коня самця Пржевальського, ДНК якого кріоконсервували 40 років тому в Замороженому зоопарку Сан-Дієго (SDZG). Таку інформацію опублікували на сайті компанії Revive & Restore, що спеціалізується на збереженні та відновленні генетичних даних тварин.

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Як складеться доля клонованого коня

Клонованого коня Пржевальського назвали Куртом на честь доктора Курта Беніршке, творця Замороженого зоопарку в зоопарку Сан-Дієго. Заклад з 1975 року збирає та зберігає генетичний матеріал тварин, що перебувають під загрозою зникнення.

У зоопарку заявили, що клонованого коня Пржевальського перенесуть у сафарі-парк зоопарку Сан-Дієго та інтегрують у стадо інших коней Пржевальського для розведення.