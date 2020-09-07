У США вперше клонували коня Пржевальського: фото
Американські вчені клонували коня Пржевальського. Перше успішно клоноване лоша народилося 6 серпня у ветеринарному закладі в Техасі.
Лоша є клоном коня самця Пржевальського, ДНК якого кріоконсервували 40 років тому в Замороженому зоопарку Сан-Дієго (SDZG). Таку інформацію опублікували на сайті компанії Revive & Restore, що спеціалізується на збереженні та відновленні генетичних даних тварин.
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Як складеться доля клонованого коня
Клонованого коня Пржевальського назвали Куртом на честь доктора Курта Беніршке, творця Замороженого зоопарку в зоопарку Сан-Дієго. Заклад з 1975 року збирає та зберігає генетичний матеріал тварин, що перебувають під загрозою зникнення.
У зоопарку заявили, що клонованого коня Пржевальського перенесуть у сафарі-парк зоопарку Сан-Дієго та інтегрують у стадо інших коней Пржевальського для розведення.
Що відомо про вид коней Пржевальського
- Коні Пржевальського – останні дикі коні, які мешкають на азіатських рівнинах. Їх вважають предками домашніх коней.
- Ці тварини практично вимерли. Зараз налічується близько 2 тисяч коней цього виду.
- Коні Пржевальського вразливіші до порушень довкілля, втрати середовища існування та зміни клімату, ніж менші види тварин.
- Коні Пржевальського – не єдиний вид, який Revive & Restore намагається відродити за допомогою біотехнології. Група намагається відродити щонайменше шість видів, що перебувають під загрозою зникнення або вимирання. Серед цих видів і Вульгарний мамонт, який вимер близько 4000 років тому.