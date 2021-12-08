Разумеется, российские и пророссийские ресурсы делали акцент в первую очередь на разного рода вербальных и психологических моментах. Например, что Путин вёл переговоры с Байденом в одиночку, а Байден в окружении советников.

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Вот только Путин в данном случае вёл переговоры из своего бункера, в котором он скрывается уже как без малого второй год подряд, ограничившись за это время всего двумя иностранными поездками, В Швейцарию, в июне этого года и Индию, на этой неделе.

Для Путина нормально быть в одиночестве, с учётом не только его панической боязни заразиться коронавирусом, но и в целом с учётом развивающегося у него синдрома Аспергера.

В свою очередь, Джо Байден, несмотря на пандемию COVID-19, осуществил за 2020 и 2021 годы десяти зарубежных визитов и провел множество выступлений на многолюдную аудиторию.

Во вторую очередь, в манипалютивной манере, российские СМИ и "эксперты", приписывали преимущество и некие достижения именно главе РФ. С другой стороны, в условиях нынешней политики Кремля и свободы слова в стране, являющейся лишь пустым звуком на фоне работы пропагандистской машины, чего ещё можно было ожидать?

Западные СМИ и эксперты были более сдержанны и в больше степени делали выводы по официальным заявлениям двух сторон, стараясь не прибегать к отъявленной конспирологии и манипуляциям.

В принципе, Западная версия переговоров именно по этой причине более сухая и пресная, чем не так привлекательна как сказочная версия российских "экспертов".

Увы, но такова реальность – настоящая политика и дипломатия это в больше степени сухая и пресная декламация, но даже не в этом суть.

"Красные линии"

Внимательно отслеживая подготовку, проведение и период после состоявшихся переговоров, я для себя отмечал ряд моментов, о которых просто не могу не упомянуть.

Во-первых, переговоры в формате видеоконференции, между Джо Байденом и Владимиром Путиным, полностью оправдали мои прогнозы. В первую очередь относительно вопроса "красных линий" Кремля, в частности, требования о невступлении Украины в НАТО. На этой "красной линии" Белый дом попросту потоптался от души.

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России, по сути, как нашкодившему школьнику, самой установили "красные линии". Санкции против "Северного потока-2", государственного долга и отключение SWIFT поставили на паузу, но в зависимости от поведения Кремля. Это всё равно, что предупредить шкодника, сегодня ты стоишь в угле, а завтра отправим к директору… Хотя нет, для понимания российским менталитетом это нечто вроде, сегодня наказание розгами, а завтра, если будешь хулиганить, в сырой подвал с крысами.

Во-вторых, мне очень понравилось то, как начиналась сама беседа и даже более того. Когда началась видеоконференция, Владимир Путин обрадовался как дитё малое, что с ним на связь вышел президент США. Он заёрзал ступнями ног, как пропеллерами, а руки его механически стали передвигать на столе предметы, блокнот, ручки. Психологи прекрасно подметили такое поведение и не дадут мне соврать, Путин зависим от подобного рода встреч, психологически, больше, чем тот же Байден.

Более того, аналогичное поведение Путина отмечалось и при его встречах с Дональдом Трампом, за которым он бегал в надежде пожать руку, с Бараком Обамой и Джорджем Бушем-младшим.

Но это уже психология, а не политика. Что же до политики?

Шантаж не пройдет

В-третьих, новая администрация президента США в Белом доме во второй раз за этот год убеждается в том, что Россия не способна вести диалог каким либо иным способом, нежели шантажом. Причём шантажом посредством создания угрожающих ситуаций на границе с Украиной.

Летом этого года, 16 июня, встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве состоялась после того, как Россия стянула к границам Украины более чем стотысячную группировку войск. До того, с Путиным никто не испытывал желания разговаривать.

Теперь, 7 декабря состоялась видеоконференция, на фоне очередного стягивания сил средств ВС РФ к границам Украины.

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Белый дом готов к диалогу, чтобы избежать жертв, которые будут неизбежны в случае масштабного вторжения России в Украину, но разве же это адекватный способ ведения диалога? В прошлые года, чтобы Кремль созвонился с Белым домом, нужны были считанные часы согласований администраций. Это явление было обыденным и заурядным. А теперь это процесс, завязанный на создание угрожающих прецедентов. Причём, не могу не отметить, Москве такой прецедент обходится в миллионы, сотни миллионов рублей бюджетных средств.

Или граждане России думают, что концентрация у границ Украины более чем стотысячной группировки обходится бюджету их страны бесплатно?

Между тем, за те же деньги, можно было закупить сотни аппаратов ИВЛ и наконец-то обеспечить регулярные поставки западных вакцин, в страну, занимающую первое место в мире по избыточной смертности от коронавируса.

Провал Путина

Итог прост. Россия не смогла добиться от США основных уступок, в частности по вступлению Украины в НАТО. Вторичные вопросы для России так же остались подвешенными в воздухе. В Вашингтоне выразили поддержку соблюдению Минских соглашений и Нормандскому формату. Джо Байден намекнул Путину, что в случае вторжения в Украину России, окажут Киеву поддержку такую, какую следовало оказать ещё в 2014-м. Вопрос как "Северного потока-2" так и санкций против госдолга РФ и отключения страны-оккупанта от SWIFT, будет рассматриваться в зависимости от поведения самой же России.

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Но, главный итог этого разговора, лично, на мой взгляд, это то, что Запад устал от того, что Россия с ним разговаривает языком ультиматумов. Причём ультиматумов, которые бы могли бы быть действенны 50 лет назад, но не сегодня. У России на сегодняшний день нет иных козырей, кроме как тысяч танков, миллионной группировки и ядерного оружия.

Россия в решении своих геополитических вопросов полагается исключительно на милитарный потенциал.

Грубо говоря, не на дипломатию, экономические рычаги давления, политические союзы, глобальные проекты и прочие элементы взаимодействия "союзников", а исключительно на смертоносный металл и угрозу масштабного конфликта с колоссальными жертвами.

США не нужно кровопролитие в Европе, и Белый дом вынужден идти на этот диалог, во избежание жертв, которые сама Россия никогда не считает. Москва закрывает глаза на ежедневно умирающих тысяч россиян от коронавируса, из-за неэффективной вакцины "Спутник V", отказываясь от западных вакцин и, тем-более закроет глаза на ещё одну мясорубку.

Россия в этом вопросе давно уже напоминает КНДР или Иран. И, рано или поздно, но такая тактика настолько надоест Западу, что её начнут поступательно, но решительно, лишать и этого рычага давления.

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