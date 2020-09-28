П'ять із шести американських стратегічних бомбардувальників B-52H, здатних нести ядерну зброю, перекинули з Європи назад до США. Раніше вони перебували на базі у Великій Британії та здійснювали патрулювання серед іншого й біля кордонів із Росією.

Шість B-52H прилетіли на авіабазу Ферфорд у Великій Британії у серпні 2020 з континентальної частини США, пише Інтерфакс-Україна.

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Протягом перебування у Європі ці бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, здійснили щонайменше 30 навчальних польотів, серед них і біля західних та південних кордонів Росії.

І ось наприкінці вересня п'ять із шести літаків повернули на постійне місце базування на авіабазу Майнот в штаті Північна Дакота (ще один наразі на ремонті в Англії).

Командування ВПС США пояснило це повернення коротко: "Місія завершена".

Нагадаємо, бомбардувальники США з'явилися у повітряному просторі України вперше за 26 років – за офіційними даними, для навчання з інтеграції з українськими винищувачами.

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Росія ж була обурена участю цих літаків у навчанні та їхньою присутністю біля своїх кордонів. Вона навіть підіймала у повітря свої винищувачі для супроводу американських В-52.