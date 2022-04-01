Відповідну інформацію також включили до попереджень Держдепу про подорожі до України та Росії. Рівень небезпеки поїздок до обох країн перебуває на позначці "4", що означає, що туди їхати не варто.

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Американців закликали покинути Україну та Росію

Речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що для уряду немає більшого пріоритету, ніж безпека і здоров’я громадян Сполучених Штатів за кордоном. Тож американців повідомили про можливі небезпеки під час подорожі чи проживання в Україні та Росії.

В останні тижні ми маємо дані, що російські силові відомства навмисне шукали та затримували громадян США в Україні та Росії. Ми також чули, як Путін презирливо ставиться до свободи слова й рівності прав усіх людей,

– зазначив Прайс.

За його словами, через це російські силовики у Росії та в Україні й надалі намагатимуться затримувати американців за ознакою їхнього громадянства.

"Ми вкотре повторюємо, що громадяни США в Росії та Україні повинні зважати на це та негайно залишити територію цих країн", – підсумував Прайс.

Зауважте, що Держдеп США ще 29 березня додав доповнення до попередження про подорожі до України. У ньому мовиться, що "російські військові виокремлюють та затримують громадян США в Україні та під час евакуації наземним шляхом до Росії й Білорусі або через окуповані Росією території". Окрім цього, американців закликають виїхати з України, якщо це буде безпечно, "використовуючи будь-який наявний приватний чи комерційний наземний транспорт".

Також Держдеп США додав попередження про подорожі до Росії. Американців закликали не їхати на територію країни-агресорки через:

неспровоковане та невиправдане вторгнення російських військ в Україну;

можливість залякувань громадян США російськими силовими відомствами;

затримання американців та довільне застосування місцевих законів;

обмежені перельоти з та до Росії;

обмежену спроможність Посольства допомогти громадянам США в Росії;

COVID-19 та пов'язані з ним обмеження на в'їзд;

тероризм.

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