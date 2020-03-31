США нададуть допомогу Італії на 100 мільйонів доларів через поширення коронавірусу

США нададуть Італії медичні приналежності приблизно на 100 мільйонів доларів для боротьби з COVID-19.

У США є додаткові ресурси, які не потрібні країні. Про це Дональд Трамп повідомив на брифінгу в Білому домі. Трансляцію можна переглянути в твітері.

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За його словами, він вже спілкувався з керівництвом Італії.

Я тільки що розмовляв з прем'єр-міністром Італії. Ми відправимо в Італію медичні приналежності приблизно на 100 мільйонів доларів,

– зазначив Трамп.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/MLnQHuBDwj — The White House (@WhiteHouse) March 30, 2020

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