США нададуть допомогу Італії на 100 мільйонів доларів через поширення коронавірусу
США нададуть Італії медичні приналежності приблизно на 100 мільйонів доларів для боротьби з COVID-19.
У США є додаткові ресурси, які не потрібні країні. Про це Дональд Трамп повідомив на брифінгу в Білому домі. Трансляцію можна переглянути в твітері.
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За його словами, він вже спілкувався з керівництвом Італії.
Я тільки що розмовляв з прем'єр-міністром Італії. Ми відправимо в Італію медичні приналежності приблизно на 100 мільйонів доларів,
– зазначив Трамп.
Що відомо про коронавірус в Італії станом на 30 березня
- За цю добу в Італії зареєстрували 812 нових смертей через COVID-19.
- Станом на 30 березня в країні померла 11 591 людина через інфекцію.
- Загальна кількість хворих коронавірусом в Італії становить 101 739, натомість одужали 14 620 людей.
- Північна область Ломбардії, де від недуги померли 6 818 пацієнтів, залишається епіцентром спалаху коронавірусу в Італії.
- Італійські експерти вважають, що спалах COVID-19 в країні ще не досяг свого піку, але наближається до цього моменту.
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