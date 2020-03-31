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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      США нададуть допомогу Італії на 100 мільйонів доларів через поширення коронавірусу

      - Читать новость на русском
      Дональд Трамп / Getty Images

      США нададуть Італії медичні приналежності приблизно на 100 мільйонів доларів для боротьби з COVID-19.

      У США є додаткові ресурси, які не потрібні країні. Про це Дональд Трамп повідомив на брифінгу в Білому домі. Трансляцію можна переглянути в твітері

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      За його словами, він вже спілкувався з керівництвом Італії.

      Я тільки що розмовляв з прем'єр-міністром Італії. Ми відправимо в Італію медичні приналежності приблизно на 100 мільйонів доларів,
      – зазначив Трамп.

      Що відомо про коронавірус в Італії станом на 30 березня

      • За цю добу в Італії зареєстрували 812 нових смертей через COVID-19.
      • Станом на 30 березня в країні померла 11 591 людина через інфекцію.
      • Загальна кількість хворих коронавірусом в Італії становить 101 739, натомість одужали 14 620 людей
      • Північна область Ломбардії, де від недуги померли 6 818 пацієнтів, залишається епіцентром спалаху коронавірусу в Італії.
      • Італійські експерти вважають, що спалах COVID-19 в країні ще не досяг свого піку, але наближається до цього моменту.
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Дональд Трамп Коронавірус COVID-19 Новини США Новини політики Гроші
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