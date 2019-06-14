США продовжили санкції проти Білорусі

Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення продовжити режим санкцій щодо Білорусі ще на рік.

Згідно із заявою Білого дому, мовиться про збереження в силі обмежувальних заходів, введених на підставі указу президента Джорджа Буша від 16 червня 2006 року.

Читайте також: Путін прокоментував можливість об'єднання Росії та Білорусі

Дії політиків і певних членів уряду Білорусі й інших осіб продовжують становити загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів. Отже, я продовжую на рік режим національного надзвичайного стану, оголошений виконавчим указом 13 405,

– йдеться в повідомленні президента Дональда Трампа.

Згідно з документом, під "блокування власності та майнових прав" підпадають особи, які підривали демократичні процеси або інститути в Білорусі, що порушують права людини і причетні до корупції ".

Цього разу санкції знову продовжено на рік – до 16 червня 2020 року. Про це президент США Дональд Трамп повідомив представникам Конгресу скерувавши їм підписаний документ.