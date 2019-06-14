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      США продовжили санкції проти Білорусі

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      Трамп продовжив санкції проти Білорусі
      Трамп продовжив санкції проти Білорусі / Фото з відкритих джерел

      Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення продовжити режим санкцій щодо Білорусі ще на рік.

      Згідно із заявою Білого дому, мовиться про збереження в силі обмежувальних заходів, введених на підставі указу президента Джорджа Буша від 16 червня 2006 року.

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      Дії політиків і певних членів уряду Білорусі й інших осіб продовжують становити загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів. Отже, я продовжую на рік режим національного надзвичайного стану, оголошений виконавчим указом 13 405,
      – йдеться в повідомленні президента Дональда Трампа.

      Згідно з документом, під "блокування власності та майнових прав" підпадають особи, які підривали демократичні процеси або інститути в Білорусі, що порушують права людини і причетні до корупції ".

      Цього разу санкції знову продовжено на рік – до 16 червня 2020 року. Про це президент США Дональд Трамп повідомив представникам Конгресу скерувавши їм підписаний документ.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Білорусі Новини США Санкції
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