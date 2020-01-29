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      США розширили санкції проти Росії анексію Криму: хто потрапив у список

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      США розширили санкції проти Росії / ua.news

      США розширили санкції проти Росії через анексію Криму і так звані "місцеві вибори" на півострові. До оновленого списку потрапили 8 фізичних осіб та транспортна компанія "Гранд Сервіс Експрес".

      Список на сайті Міністерства фінансів США майже повністю збігається з аналогічним документом, опублікованим днем раніше Радою ЄС із загальних питань.

      Реакція Росії: Черговий раунд агонії від ЄС, – у Кремлі зухвало відреагували на санкції проти РФ

      Хто потрапив у санкційний список США:

      • Михайло Развожаєв – так званий "тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Севастополя";
      • Юрій Гоцанюк – так званий "голова Ради міністрів Криму";
      • Катерина Алтабаєва – так звана "голова Законодавчих зборів Севастополя" у 2016-19 роках, а тепер "заступниця" голови у цьому відомстві окупантів.
      • С. Даниленко – так званий "глава севастопольського виборчкому";
      • Л. Бачова – заступниця Даниленка;
      • К. Перкова – так звана "секретар комісії";
      • В. Немцева – так званий "глава Закзборів Севастополя";
      • О. Ганов – гендиректор компанії "Гранд Сервіс Експрес".

      Зауважимо, що в американському списку є одна людина, яка не фігурувала в опублікованому списку ЄС – Олександр Ганов. Він пов'язаний з компанією "Гранд Сервіс Експрес".

      Довідка. Компанія "Гранд Сервіс Експрес" (Москва) створена в 2002 році, спеціалізується на залізничних пасажирських перевезеннях підвищеної комфортності, зокрема на напрямку Москва – Санкт-Петербург.

      Ця компанія сама виступила з ініціативою стати перевізником пасажирів залізницею до Криму через Керченську протоку. В 2020 році компанія має намір розширити географію поїздок на півострів.

      Санкції США передбачають замороження фінансових активів, заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.

      Що відомо про так звані "місцеві вибори" у Криму?8 вересня 2019 року росіяни провели так звані "муніципальні вибори" в окупованих ними Криму та Севастополі. Україна, Європейський Союз та увесь цивілізований світ таких "виборів" не визнали.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Євросоюз Україна – Росія Новини США Санкції Анексія Криму Новини Криму
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