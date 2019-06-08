04:59
8 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська отвєтка "Чорнобилю". Країна заборон
      Вєсті Кремля
      00:38, 7 червня
      Вєсті UA: Серйозна загроза для "Опоблоку". Ручний суд Коломойського
      Вєсті.UA
      21:15, 7 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      США та Мексика досягли угоди у міграційному питанні

      64
      Мігранти на кордоні США та Мексики
      Мігранти на кордоні США та Мексики / Фото з відкритих джерел

      Сполучені Штати уклали угоду з Мексикою стосовно обмеження кількості мігрантів, які потрапляють до США з Мексики. Внаслідок цього Трамп призупинив заплановане на понеділок введення мит.

      Очільник Білого дому повідомив про підписання угоди з Мексикою у своєму Twitter.

      Читайте також: Трамп і Макрон поговорили про Україну

      Я радий повідомити вам, що Сполучені Штати досягли угоди з Мексикою. Заплановане на понеділок введення американських мит призупинено на невизначений термін,
      – написав Трамп.

      Аби досягнути порозуміння в міграційному питанні знадобилося три дні інтенсивних переговорів у Вашингтоні між мексиканськими чиновниками і адміністрацією Трампа. А переговори між міністром закордонних справ Мексики Марсело Ебрардом і чиновниками Державного департаменту тривали понад 11 годин у п'ятницю.

      Раніше Трамп погрожував ввести 5 відсоткові мита на мексиканські товари, які ввозять до США, якщо Мексика не обмежить кількість мігрантів, які переміщуються по країні до США. Згодом американський лідер заявив, що мексиканські чиновники погодилися на його вимоги.

      Про що йдеться в угоді?

      Головним пунктом договору є зобов'язання з боку Мексики прийняти серйозні заходи задля припинення хвилі масової міграції через країну до Сполучених Штатів та їх південних кордонів. Зі свого боку США зобов'язується відкласти введення мит до моменту врегулювання міграційного питання.

      Міграційний сплеск на кордоні США та Мексики: що відомо?Лише у травні правоохоронці США затримали понад 130 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Це є найвищим місячним показником на південному кордоні за останні 13 років. Із 132 887 затриманих осіб – 84 542 були особи, які подорожували сім'ями. Ще 11 507 – це діти, які не мали супроводу дорослих. Ще 36 838 були неповнолітніми. Кількість затримань у травні загалом зросла на 34 відсотки у порівнянні з квітнем.

      Мексика вже пообіцяла відправити близько 6 тисяч військовослужбовців Національної гвардії на свій південний кордон з Гватемалою. Таким чином країна намагається припинити потік центральноамериканських мігрантів, які подорожують до південного кордону США. В останні місяці це призвела до різкого сплеску незаконного перетину кордону.

      blog_ava
      Садовий назвав найбільший виклик для Зеленського
      7 червня
      2604
      Теги: Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії: опитування
      сьогодні , 02:34 Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії: опитування
      134
      Збірна України розгромила Сербію у матчі кваліфікації Євро-2020: відео
      7 червня , 23:48 Збірна України розгромила Сербію у матчі кваліфікації Євро-2020: відео
      1789
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      7 червня , 08:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      4657
      Головні новини 7 червня: загострення на Донбасі та нові списки кандидатів у депутати
      7 червня , 22:17 Головні новини 7 червня: загострення на Донбасі та нові списки кандидатів у депутати
      1241
      Письмо из Луганска: жизнь стала другой – быстрой и торопливой, такой же стала смерть
      7 червня , 22:00 Письмо из Луганска: жизнь стала другой – быстрой и торопливой, такой же стала смерть
      Ольга Черненко 693
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук