США та Мексика досягли угоди у міграційному питанні

Сполучені Штати уклали угоду з Мексикою стосовно обмеження кількості мігрантів, які потрапляють до США з Мексики. Внаслідок цього Трамп призупинив заплановане на понеділок введення мит.

Очільник Білого дому повідомив про підписання угоди з Мексикою у своєму Twitter.

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Я радий повідомити вам, що Сполучені Штати досягли угоди з Мексикою. Заплановане на понеділок введення американських мит призупинено на невизначений термін,

– написав Трамп.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 червня 2019 р.

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 червня 2019 р.

Аби досягнути порозуміння в міграційному питанні знадобилося три дні інтенсивних переговорів у Вашингтоні між мексиканськими чиновниками і адміністрацією Трампа. А переговори між міністром закордонних справ Мексики Марсело Ебрардом і чиновниками Державного департаменту тривали понад 11 годин у п'ятницю.

Раніше Трамп погрожував ввести 5 відсоткові мита на мексиканські товари, які ввозять до США, якщо Мексика не обмежить кількість мігрантів, які переміщуються по країні до США. Згодом американський лідер заявив, що мексиканські чиновники погодилися на його вимоги.

Про що йдеться в угоді?

Головним пунктом договору є зобов'язання з боку Мексики прийняти серйозні заходи задля припинення хвилі масової міграції через країну до Сполучених Штатів та їх південних кордонів. Зі свого боку США зобов'язується відкласти введення мит до моменту врегулювання міграційного питання.

Міграційний сплеск на кордоні США та Мексики: що відомо?Лише у травні правоохоронці США затримали понад 130 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Це є найвищим місячним показником на південному кордоні за останні 13 років. Із 132 887 затриманих осіб – 84 542 були особи, які подорожували сім'ями. Ще 11 507 – це діти, які не мали супроводу дорослих. Ще 36 838 були неповнолітніми. Кількість затримань у травні загалом зросла на 34 відсотки у порівнянні з квітнем.



Мексика вже пообіцяла відправити близько 6 тисяч військовослужбовців Національної гвардії на свій південний кордон з Гватемалою. Таким чином країна намагається припинити потік центральноамериканських мігрантів, які подорожують до південного кордону США. В останні місяці це призвела до різкого сплеску незаконного перетину кордону.