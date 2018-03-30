США вимагатимуть дані про використання усіх соцмереж при поданні документів на візу

Уряд Сполучених Штатів розглядає можливість збирати дані про соціальні мережі майже від кожного, хто подає заяву на візу для в’їзду до США.

Як пише "Голос Америки", більшість іноземців, які подаватимуть прохання про імміграційні та інші візи – а це приблизно 14,7 мільйона людей – будуть змушені відповісти на федеральній формі про всі дані щодо соціальних мереж, якими вони користувалися протягом останніх п’яти років. Ця інформація використовуватиметься для перевірки і опізнання їх.

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Окрім того, від іноземців вимагатиметься подати раніше вживані номери телефонів, адреси електронної пошти і подорожі протягом останніх п’яти років. Крім цього, їх будуть питати, чи протягом останніх п’яти років їх було депортовано або усунуто з будь-якої країни, чи члени родини причетні до терористичної діяльності тощо.

Якщо буде прийнято таке рішення, це стане виконанням обіцянки Дональда Трампа, яку він зробив під час виборчої кампанії у 2016 році щодо боротьби з нелегальною імміграцією з мотивів безпеки і його заклик про екстремальну перевірку іноземців, які прибувають до Сполучених Штатів. Перші дві версії запропонованої Трампом заборони на подорожування були скасовані судом, а існуюча, більш обмежена від ранішніх, Верховний суд обмірковує, чи такі обмеження законні. Остаточне рішення повинно бути винесене у червні.