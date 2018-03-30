23:16
30 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
3°C -1°C
  • суббота
    8°C 2°C
  • воскресенье
    13°C 5°C
  • понедельник
    7°C 1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие
Вєсті Кремля
00:03, сегодня
Вести.UA. Метаморфозы регионалов. Волшебный пендель
Вєсті.UA
20:59, сегодня
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

США будут требовать данные об использовании всех соцсетей при подаче документов на визу

45 Читати новину українською
Соцсети
Соцсети

Правительство Соединенных Штатов рассматривает возможность собирать данные о социальных сетях почти от каждого, кто подает заявление на визу для въезда в США.

Как пишет "Голос Америки", большинство иностранцев, которые будут подавать прошение об иммиграционных и других визах – а это примерно 14,7 миллиона человек – будут вынуждены ответить на федеральной форме о всех данных о социальных сетях, которыми они пользовались в течение последних пяти лет. Эта информация будет использоваться для проверки и опознания их.

Читайте также: Playboy на фоне скандала удалил свою страницу на Facebook

Кроме того, от иностранцев потребуется подать ранее применяемые номера телефонов, адреса электронной почты и путешествия в течение последних пяти лет. Кроме этого, их будут спрашивать, были ли они в течение последних пяти лет депортированы или отстранены от любой страны, причастны ли члены семьи к террористической деятельности и тому подобное.

Если будет принято такое решение, это станет исполнением обещания Дональда Трампа, которое он сделал во время избирательной кампании в 2016 году по борьбе с нелегальной иммиграцией по мотивам безопасности и его призыв об экстремальной проверке прибывающих в Соединенные Штаты. Первые две версии предложенного Трампом запрета на путешествия были отменены судом, а существующая, более ограниченная от прежних. Верховный суд обдумывает, законны ли такие ограничения. Окончательное решение должно быть вынесено в июне.

Теги: Новости политики Новости США Twitter Facebook
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чем грозит путинской системе выздоровление Юлии Скрипаль
сегодня, 23:00 Чем грозит путинской системе выздоровление Юлии Скрипаль
81
Главные новости 30 марта: в Украине заработал 4G, месть России, Луценко против Холодницкого
сегодня, 22:22 Главные новости 30 марта: в Украине заработал 4G, месть России, Луценко против Холодницкого
91
Советы успешных: в 35 похудеть на 13 кг, стать чемпионкой по бодибилдингу и осуществить мечты
сегодня, 22:05 Советы успешных: в 35 похудеть на 13 кг, стать чемпионкой по бодибилдингу и осуществить мечты
112
Где заработал 4G интернет: список городов в инфографике
сегодня, 21:02 Где заработал 4G интернет: список городов в инфографике
964
Почему каждый киевский ТРЦ может стать братской могилой
сегодня, 20:01 Почему каждый киевский ТРЦ может стать братской могилой
Катерина Петренко 220
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук