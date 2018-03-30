США будут требовать данные об использовании всех соцсетей при подаче документов на визу

Правительство Соединенных Штатов рассматривает возможность собирать данные о социальных сетях почти от каждого, кто подает заявление на визу для въезда в США.

Как пишет "Голос Америки", большинство иностранцев, которые будут подавать прошение об иммиграционных и других визах – а это примерно 14,7 миллиона человек – будут вынуждены ответить на федеральной форме о всех данных о социальных сетях, которыми они пользовались в течение последних пяти лет. Эта информация будет использоваться для проверки и опознания их.

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Кроме того, от иностранцев потребуется подать ранее применяемые номера телефонов, адреса электронной почты и путешествия в течение последних пяти лет. Кроме этого, их будут спрашивать, были ли они в течение последних пяти лет депортированы или отстранены от любой страны, причастны ли члены семьи к террористической деятельности и тому подобное.

Если будет принято такое решение, это станет исполнением обещания Дональда Трампа, которое он сделал во время избирательной кампании в 2016 году по борьбе с нелегальной иммиграцией по мотивам безопасности и его призыв об экстремальной проверке прибывающих в Соединенные Штаты. Первые две версии предложенного Трампом запрета на путешествия были отменены судом, а существующая, более ограниченная от прежних. Верховный суд обдумывает, законны ли такие ограничения. Окончательное решение должно быть вынесено в июне.