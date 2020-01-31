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      США збережуть обсяг військової допомоги Україні в 2021 році

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      США збережуть обсяг військової допомоги Україні в 2021 році / sobytiya.net

      Фінансова допомога для України від США у проєкті бюджету на 2021 рік залишиться на колишньому рівні. Таким чином допомога Україні включатиме 250 мільйоні доларів, виділених через Пентагон, і 115 мільйонів доларів, виділених через програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту.

      Про збереження військової допомоги Україні повідомляє The Washington Post з посиланням на представника адміністративно-бюджетного управління при президентові США Дональдові Трампу. Цей представник підтвердив, що в бюджетній пропозиції адміністрації на 2021 рік перераховано допомогу на нинішньому рівні.

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      При цьому представник адміністративно-бюджетного відмовився від подальших коментарів до публікації проєкту бюджету, призначеної на 10 лютого.

      У своїх останніх двох бюджетних пропозиціях адміністрація Трампа пропонувала скоротити програму Держдепартаменту для України до 20 мільйонів доларів. Проте щоразу Конгрес відхиляв скорочення і виділяв Україні 115 мільйонів доларів.

      Палата представників у грудні оголосила Трампу імпічмент за зловживання владою та перешкоджання Конгресу. Це сталося після того, як демократи заявили, що Трамп заморозив військову допомогу Україні в галузі безпеки, щоб чинити тиск на країну з метою домогтися початку розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера.

      Інцидент із затримкою допомоги Україні розглядається демократами в Конгресі як тиск на українську владу. Цей випадок став одним з основних пунктів звинувачень на адресу Трампа в судовому процесі в межах процедури імпічменту президента, що проходить у Сенаті.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини США Гроші Дональд Трамп Збройні сили України Пентагон Новини політики
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