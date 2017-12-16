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США змінюють вимоги до країн із безвізом: кого це торкнеться

09:26, сьогодні 1376 Читать новость на русском
США змінюють вимоги до безвізових країн
США змінюють вимоги до безвізових країн / Getty images

Адміністрація президента США Дональда Трампа висунула вимоги до майже 40 країн, у яких із США діє безвізовий режим.

Як пише Reuters, відтепер ці країни повинні використовувати дані про контртерористичні операції США для перевірки своїх громадян, які в'їжджають в інші держави.

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Раніше такий механізм перевірок застосовували інші країни, але тепер зобов'язали і тих, що мають безвізовий режим.

У Білому домі також пригрозили тим країнам, громадяни яких найчастіше перевищують термін перебування у США. Серед них – Греція, Угорщина, Португалія та Сан-Марино.

Керівництво США зобов'язує ці країни проводити кампанії про наслідки перевищення терміну перебування у Штатах.

Зокрема, громадян цих країн попереджають, що в майбутньому вони можуть бути позбавленні можливості безвізового в'їзду у США у разі перевищення терміну перебування.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що має бажання покінчити із "зеленими картами".

Теги: Новини України Новини політики США Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
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