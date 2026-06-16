На Хмельниччині розбився бомбардувальник Су-24М: обидва льотчики загинули

У Хмельницькій області 16 червня сталась авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М. Екіпаж повітряного судна загинув.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

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Що сказали у Повітряних силах про авіакатастрофу у Хмельницькій області?

За даними військових, літак Су-24М належав 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України. Екіпаж, серед яких був льотчик та штурман, виконував завдання на Хмельниччині.

На жаль, обидва льотчики загинули. Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху…

– зазначили Повітряні сили.

Там також підкреслили, що на місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією постраждалих серед цивільного населення немає.

"Причини та обставини катастрофи встановлюються", – резюмували захисники.