Стали відомі деталі про бійця, який загинув на Донбасі у перший день року
21:24, 3 січня 6664 Читать новость на русском
У зоні проведення Антитерористичної операції 1 січня загинув житель Шосткинського району Олександр Ковтун.
Про це повідомляє Shostka news.
Ковтун був старшим стрілком. 1 січня він підірвався на вибуховому пристрої в Луганській області.
Загиблий був родом з с. Клишки. 30 січня йому б виповнилося 33 роки.
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З листопада 2016 року він проходив службу в 13-му батальйоні 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а з липня минулого року – в зоні АТО.
Його поховають у Клишках 5 січня. Цей день у Шостковскому районі оголосять днем жалоби жалоби.
Олександр Ковтун
Джерело: 24 Канал
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