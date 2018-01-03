Стали відомі деталі про бійця, який загинув на Донбасі у перший день року

У зоні проведення Антитерористичної операції 1 січня загинув житель Шосткинського району Олександр Ковтун.

Про це повідомляє Shostka news.

Ковтун був старшим стрілком. 1 січня він підірвався на вибуховому пристрої в Луганській області.

Загиблий був родом з с. Клишки. 30 січня йому б виповнилося 33 роки.

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З листопада 2016 року він проходив службу в 13-му батальйоні 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а з липня минулого року – в зоні АТО.

Його поховають у Клишках 5 січня. Цей день у Шостковскому районі оголосять днем жалоби жалоби.

Олександр Ковтун