Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила координаторка акції Ірина Земляна. Вона пояснила, що далі перебувати на кордоні було небезпечно.
Читайте також Це загроза і для Польщі, – посол України про ймовірний наступ Білорусі
Чому довелося зробити тимчасову перерву
Земляна розповіла, що дозвіл на протест їм продовжують неохоче. Втім, українці активно працюють над тим, аби все ж отримати новий документ та відновити свою акцію.
Це мирна акція, ми поважаємо польське законодавство. Тому робимо перерву. Але тільки на кордоні,
– наголосила жінка.
За словами активістки, за тиждень з перервою на кордоні утворилася черга з вантажівок, яка простягається на понад 55 кілометрів. Аби усі вони проїхали, знадобиться декілька діб.
Російські водії погрожують активістам
За час блокування вантажівок активістам довелося "поспілкувались" з російськими водіями. "Стільки агресії, образ, ненависті і неадекватності, сконцентрованих в одній людині, я не бачила ніколи в своїму житті", – наголосила вона.
Ці чоловіки та навіть їхні родичі постійно пишуть погрози українським мітингувальникам. Розповідають, у який спосіб хотіли б їх вбити, та як пишаються звірствами Путіна в Україні.
Активісти оголосили "флешмоб" проти російських фур: дивіться відео