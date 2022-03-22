Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила координаторка акції Ірина Земляна. Вона пояснила, що далі перебувати на кордоні було небезпечно.

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Чому довелося зробити тимчасову перерву

Земляна розповіла, що дозвіл на протест їм продовжують неохоче. Втім, українці активно працюють над тим, аби все ж отримати новий документ та відновити свою акцію.

Це мирна акція, ми поважаємо польське законодавство. Тому робимо перерву. Але тільки на кордоні,

– наголосила жінка.

За словами активістки, за тиждень з перервою на кордоні утворилася черга з вантажівок, яка простягається на понад 55 кілометрів. Аби усі вони проїхали, знадобиться декілька діб.

Зверніть увагу! Україна вимагає закрити кордон для транзиту європейських товарів у Росію, зокрема з Польщі.

Російські водії погрожують активістам

За час блокування вантажівок активістам довелося "поспілкувались" з російськими водіями. "Стільки агресії, образ, ненависті і неадекватності, сконцентрованих в одній людині, я не бачила ніколи в своїму житті", – наголосила вона.

Ці чоловіки та навіть їхні родичі постійно пишуть погрози українським мітингувальникам. Розповідають, у який спосіб хотіли б їх вбити, та як пишаються звірствами Путіна в Україні.

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