Стало відомо, як Кремль у Мінську відреагував на закон про реінтеграцію Донбасу
Росіяни у Тристоронній контактній групі неоднозначно відреагували на новий закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях".
Про це повідомила представник України у політичній підгрупі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook.
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"Прийняття закону щодо Донбасу не на жарт дратувало росіян та їхніх сателітів у Мінську". – підкреслила вона.
За словами політика, жодним документом не зупиниш агресивний Кремль.
"Реінтеграція також не забезпечується документом, поки його не буде наповнено діями, планами, реалізованими програмами, юридичним захистом власних громадян і правовим нападом на агресивну сторону. В той же час, якщо ми – інші, то до прав людини також не повинні ставитись, як до декларацій", – додала Айвазовська.
Нагадаємо, Верховна Рада 18 січня прийняла у другому читанні і в цілому закон про реінтеграцію Донбасу, який вперше визнає Росію агресором. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів, проти – 36, утримались – 2.