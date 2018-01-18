Стало відомо, як Кремль у Мінську відреагував на закон про реінтеграцію Донбасу

Росіяни у Тристоронній контактній групі неоднозначно відреагували на новий закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях".

Про це повідомила представник України у політичній підгрупі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook.

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"Прийняття закону щодо Донбасу не на жарт дратувало росіян та їхніх сателітів у Мінську". – підкреслила вона.

За словами політика, жодним документом не зупиниш агресивний Кремль.

"Реінтеграція також не забезпечується документом, поки його не буде наповнено діями, планами, реалізованими програмами, юридичним захистом власних громадян і правовим нападом на агресивну сторону. В той же час, якщо ми – інші, то до прав людини також не повинні ставитись, як до декларацій", – додала Айвазовська.