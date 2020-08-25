У День Незалежності України 24 серпня 2020 року Туреччина доєдналася до привітань різних країн у зворушливий спосіб: мости у Стамбулі та телевежу в столиці країни Анкарі зафарбували світлом у синьо-жовті кольори.

Увечері 24 серпня вежа Атакулє, символ турецької столиці міста Анкара, та два мости через Босфор у Стамбулі стали синьо-жовтими – їх підсвітили у кольори Державного Прапора України з нагоди Дня Незалежності України.

Про це розповіли на сторінці у фейсбуці генерального консульства України в Стамбулі, а також в Укрінформі.

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"Увечері мости через Босфор Fatih Sultan Mehmet Köprüsü та Yavuz Sultan підсвічено кольорами нашого прапора. Це неймовірно!" – написали у фейсбуці дипломати, та подякували Туреччині за підтримку й численні привітання.

Синьо-жовті мости у Стамбулі та вежа в Анкарі: фото генконсульства України та Укрінформу

У цей святковий день до української громади у Туреччині звернувся і посол України Андрій Сибіга.

Ще один рік позаду. Насправді – це процес відновлення незалежності. Ми – держава з тисячолітніми традиціями, міцна держава. Живучи за кордоном, багато хто інакше починає розуміти та цінувати її,

– сказав дипломат.

І закликав українців єднатися, аби бути разом сильнішими та спільно долати будь-які перепони.

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