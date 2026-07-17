Станом на зараз відставка Сирського не обговорюється, – джерела в МО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, імовірно, найближчим часом не залишить своєї посади. Наразі обговорень стосовно такої можливості немає.

Про це повідомили джерела 24 Каналу в Міністерстві оборони України.

Що відомо про ситуацію із Сирським?

Останніми днями у Києві та інших містах України проходять акції через відставку міністра оборони Михайла Федорова. ЗМІ поширювали інформацію, що між очільником Міноборони та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським був конфлікт.

На тлі протестів, які відбуваються у багатьох містах України, джерела в оборонному відомстві нашої країни повідомили, що відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського не розглядають.

Кадрові зміни у владі загострили розмови про конфлікт між ексміністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ. Політолог Володимир Фесенко у розмові з 24 Каналом припустив, що Зеленський не міг залишити й Сирського, й Федорова.

Що відомо про протести?

Один з учасників протесту у четвер, 16 липня, розповів, що прийшов передати позицію знайомих, серед яких двоє контрактників, четверо мобілізованих і п'ятеро поліцейських. Він заявив, що вийшов сказати їхню думку. За словами чоловіка, всі вони проти призначення Клименка, проти Сирського і за те, щоб Федоров залишився.

Того ж дня ЗМІ почали поширювати інформацію про можливе звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Вони писали, нібито питання його подальшої роботи обговорюється на найвищому рівні.